Auch für die Teams aus der Cochemer Region geht es in die erste Fußball-Rheinlandpokalrunde. Für Rheinlandligist SV Laubach allerdings nicht, die Eifeler waren eines von zwölf Teams, die ein Freilos gezogen haben.

SV Ulmen II – SG Franzenheim/Pellingen (Fr., 19.30 Uhr). Die Reserve des A-Klassen-Absteigers Ulmen hat sich über den Kreispokal als Halbfinalteilnehmer qualifiziert, ist aber als Achter der Kreisliga C Staffel 20 der Vorsaison und jetziges Mitglied der C Staffel 12 nur krasser Außenseiter gegen den Bezirksliga-West-Aufsteiger, der als Meister der A Staffel 7 (Trier/Saarburg) hochging.

SG Kempenich – TuS Kirchberg (Sa., 16 Uhr). Der Rheinlandligist Kirchberg um seinen neuen Trainer Selim Denguezli fährt als haushoher Favorit zum C-Ligisten (vergangene Saison Fünfter der C Staffel 10) aus dem größten Ort des oberen Brohltals. Eine große Aufgabe dürfte es allerdings nicht werden für den Halbfinalisten der Vorsaison, der sich dem im Finale gegen Engers 0:2 unterlegenen Oberligisten Rot-Weiss Koblenz mit 0:2 beugen musste. Denguezli geht es seriös an: „Nicht nur, weil es mein erstes Pflichtspiel ist.“ Infos über den Gegner, der sich über den Kreispokal qualifiziert hat, hat er sich in erster Linie aus den Fußballportalen gezogen. „Es ist ein normaler C-Ligist“, denkt der TuS-Coach, der bis auf Urlauber Casian Samoila und die Verletzten den Kader soweit beisammen hat.

SV Blankenrath – FC Bitburg (So., 15 Uhr). Blankenrath mischt quasi als “Nachrücker“ mit, denn der SVB schied im Viertelfinale des Kreispokals Mosel gegen den SV Wittlich aus, da aber Rot-Weiss Wittlich II und Morbach II als Halbfinalisten beziehungsweise Letztere als späterer Sieger nicht teilnehmen dürfen, da die Erstgarnituren schon dabei sind, bekam Blankenrath die Gelegenheit. Und das Team, das zum Favoritenkreis der A Staffel 6, freut sich natürlich, das ihm ein Rheinlandligist seine Aufwartung macht: „So einen Gegner gab es noch nicht in einem Pflichtspiel hier“, sagt SVB-Coach Mario Weirich, der auf Florian Pörsch und Jens Mansour (beide in Urlaub), Luca Badelow (sah beim 0:4 im Test gegen B-Klässler Urbar/Werlau am 20. Juli Rot) sowie den eine oder anderen angeschlagenen Spieler verzichten muss.

TV Mülhofen – TuS Mayen (So., 15 Uhr). Auch Mayens Gegner ist ein Staffelwechsler, die Mülhofener, die in Bendorf-Sayn spielen, waren vergangene Saison Dritter in der Kreisliga B Staffel 7 und sind nun in die B Staffel 4 eingruppiert worden. Der TuS spielt dagegen weiter Bezirksliga Mitte und gehört dort nach einigen guten Transfers zum Favoritenkreis – und ist damit auch der Favorit beim TVM.

SV Wittlich – SG Ellscheid (So., 15 Uhr). West-Bezirksligist Ellscheid um Spielertrainer Markus Boos aus Alflen – 2024/2025 guter Siebter – ist ebenfalls favorisiert beim SV, der in der A Staffel 9 spielt, vergangene Saison wurde die Elf von Fatih Sözen Neunter, Sözen wechselte bekanntlich zum Mitte-Bezirksligisten Anadolu Spor Koblenz.