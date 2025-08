Eine Halbzeit lang verteidigte A-Ligist SV Blankenrath gegen den zwei Ligen höher angesiedelten Rheinlandligisten FC Bitburg prima in der ersten Runde des Fußball-Rheinlandpokals, spielte phasenweise ordentlich mit. Am Ende stand aus vielerlei Gründen ein deutliches 2:6 (1:1) für die Eifeler. Ein Grund war ohne Zweifel der Tiefschlaf vom Wiederanpfiff weg bis hin zu Minute 55, als man vier Treffer schluckte und plötzlich 1:5 hinten lag. Aber dazu später mehr.

Die Hausherren freuten sich sichtlich auf das Duell mit dem Rheinlandligisten Bitburg. Einen so starken Gegner den, wie es Coach Mario Weirich im Vorfeld nannte, „so hier noch nicht in einem Pflichtspiel gab”. Man ließ kaum eine Torgelegenheit in der Anfangsphase zu. Erstmals kritisch wurde es in Minute 16, als Heimkeeper Marvin Hofrath glänzend gegen Pascal Müller parierte. Dem anschließenden Befreiungsschlag setzte Linksaußen Benjamin Massmann mit gutem Riecher nach und spitzelte das Leder am herauseilenden Gästetorwart Tim Kieren vorbei und schob zur 1:0-Führung ein (17.). Nur vier Minuten später stellte der Gast wieder den Gleichstand her. David Hoor hatte Bitburgs filigranen Linksfuß Simon Floß bedient – es stand 1:1 (21.). Dass kräftemäßig nachlassende Blankenrather das Remis in die Pause retten konnten, verdankten sie vor allem Hofrath. Zweimal reagierte er super per Reflex (28., 33.), zudem rettete Niklas Weit auf der Linie (37.).

i Blankenraths Torwart Marvin Hofrath war in der ersten Hälfte nur einmal vom Favoriten Bitburg zu bezwingen, in Hälfte zwei kassierten er und seine Teamkollegen fünf Gegentore. Karl-Friedrich Schmitt. B&P Schmitt

In der Halbzeit tauschte Gästecoach Fabian Ewertz zweimal, Weirich beließ es bei seiner ersten Elf. Was auch immer in den Kabinen besprochen wurde, Bitburg setzte es besser um. Binnen zehn Minuten zog man auf 5:1 davon, erneut Floß nach 25 Sekunden (46.), Torjäger Joshua Bierbrauer (51.), ein unglückliches Eigentor von Justus Hansen (54.) und Giorgio Mourad (55.) stellten den Vier-Tore-Vorsprung her. „Genau das habe ich angesprochen. Dass wir die ersten zehn Minuten unbedingt überstehen müssen – und dann muss man sehen”, konnte sich Weirich den Blackout auch nicht erklären.

Zum Ende hin erzielte Massmann das 2:5 (70.), ein Tor wie eine Kopie des 1:0-Treffers, wieder kam Kieren herauslaufend zu spät. „Das sind Treffer, die dürfen so niemals fallen”, sagte Ewertz klar nach Spielschluss, auch wenn der Treffer nur kosmetischer Natur war. Der eingewechselte Kalid Jafer besorgte noch den 2:6-Endstand (73.).

Weirich gefällt die Reaktion nach dem 1:5

Sein Trainer skizzierte nach dem Spiel kurz: „In der ersten Halbzeit wollten wir an jeden Angriff ein Schleifchen machen, im zweiten Durchgang haben wir es dann schnell entschieden. Das musste aber als Team, das zwei Klassen höher spielt, auch unser Anspruch sein.” Weirich fand noch: „Eine coole Erfahrung. Und mir hat unsere gute Reaktion nach dem 1:5 gefallen, als ich das Schlimmste für den Endstand befürchtete.”

SV Blankenrath - FC Bitburg 2:6 (1:1)

Blankenrath: Hofrath – M. Vogt (83. Schljundt), Kolb, Hansen, Weit - Mazanek (58. Ahlert), Fuchs, Wolfs, S. Vogt (71. Schneider), Massmann - Schönborn (58. Zimmer).

Bitburg: Kieren – Kusch, N. Fuchs, Alff, Fisch - Mourad (60. Sterges), Floß (60. Jafer), Hoor (46. Appah), Nosbisch, Müller (46. Bailon) - Bierbrauer (75. Morbach).

Schiedsrichter: Dominik Franklin (Laufeld).

Zuschauer: 180.

Tore: 1:0 Massmann (17.), 1:1 und 1:2 Floß (21., 46.), 1:3 Bierbrauer (51.), 1:4 Appah (54.), 1:5 Mourad (55.), 2:5 Massmann (70.), 2:6 Jafer (73.)