Pokal-Aus für die Germania Bitburg ist für Metternich eine Nummer zu groß Stefan Lebert

Emily Klinkner 04.11.2026, 22:02 Uhr

i In dieser Szene ist Metternichs Kapitän Fabien Fries (am Ball) im Vorwärtsgang, aber insgesamt dominierte Rheinlandligist FC Bitburg das Rheinlandpokal-Achtelfinale und gewann verdient mit 3:0. Jörg Niebergall

Keine Überraschung in Metternich: Die Germania hat das Rheinlandpokal-Achtelfinale gegen den eine Klasse höher spielenden FC Bitburg mit 0:3 verloren. Viel Lob gab es aber für den Metternicher Torwart Mika Spitzley.

Der FC Germania Metternich ist aus dem Fußball-Rheinlandpokal ausgeschieden. Der Bezirksliga-Mitte-Tabellenführer hat das Achtelfinale auf heimischem Kunstrasen am Trifter Weg gegen den Rheinlandligisten FC Bitburg mit 0:3 (0:2) verloren.„In der ersten Hälfte waren wir schlecht, zu lethargisch, haben aber trotzdem mit 2:0 geführt“, analysierte der Bitburger Trainer Fabian Ewertz und lobte den Gegner: „Metternich hat da einen guten Ball gespielt.







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