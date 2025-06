Die SG Biebertal/Unterkülztal II hat den Fußball-Kreispokal 2 Hunsrück/Mosel für C-Klässler gewonnen: Auf dem heimischen Rasen in Biebern gewann Biebertal II das Wiederholungs-Finale vor 300 Zuschauern mit 6:4 nach Elfmeterschießen (2:2 nach Verlängerung und regulärer Spielzeit, 1:2 zur Halbzeit) gegen den SSV Buchholz.

Die Buchholzer hatten das ursprüngliche Endspiel am 31. Mai an gleicher Stätte mit 1:0 nach Verlängerung für sich entschieden. Aber im Nachgang stellte sich zuerst raus, dass beide Mannschaften einen nicht spielberechtigten Akteur (der Buchholzer Florian Papberg war gesperrt, der Biebertaler Jannis Christ als Stammspieler der Ersten nicht spielberechtigt) eingesetzt hatten. Nach einigem Hin und Her entschied die Spruchkammer auf ein Wiederholungsspiel.

i Andreas Klein bejubelt den 1:1-Ausgleich für seine SG Biebertal/Unterkülztal II, die Spieler des SSV Buchholz ärgern sich über den Gegentreffer. Mark Dieler

Und das endete erst, als die Dämmerung schon voll eingesetzt hatte: Um 22.06 Uhr verwandelte im Elfmeterschießen Biebertals Oldie Mario Baumann (wird im Juli 50 Jahre alt), der in der 120. Minute erst eingewechselt wurde, den entscheidenden Elfmeter zum 6:4-Endstand. Neben Baumann wurde Biebertals Torwart Adrian Michaelis zum umjubelten Helden, weil er die Versuche der Buchholzer Boris Stöber und Jona Röhrig im Elfmeterschießen glänzend parierte.

Die Buchholzer, die aufgrund der Abwesenheit von Trainer Andreas Braun und Spielertrainer Lino Dörr zum ersten Mal von Neu-Coach Michael Pandorf betreut wurden, erwischten einen Traumstart und gingen nach vier Minuten nach einem Konter durch Deniz Kiymaszalan in Führung. Für Biebertal II war das der Weckruf, Andreas Klein aus der Drehung (12.) und Felix Kiefer mit einem Heber nach einem katastrophalen SSV-Abwehrfehler (20.) drehten die Partie, das 2:1 zur Pause für die Gastgeber war verdient.

i Kurz vor dem Ausgleich: Der Buchholzer Boris Stöber (in Blau) gewinnt den Zweikampf gegen den Biebertaler Kim Adam und netzt zum 2:2 ein. Am Ende mussten sich die Buchholzer aber im Elfmeterschießen geschlagen geben. Mark Dieler

Mit der Einwechslung von Stöber kam Buchholz besser aus den Kabinen, Stöber gelang in der 62. Minute auf Flanke von Leon Bergmann auch der 2:2-Ausgleich. Die Partie vor 300 Zuschauern war intensiv, mit vielen Fouls und etlichen Gelben Karten (insgesamt 14). Der Buchholzer Christian Schrön hatte schon nach zwei Minuten Gelb gesehen, nach 76 Minuten musste er mit der Ampelkarte runter. In Unterzahl rettete der starke Buchholzer Keeper Jonathan Thielen den SSV mit zwei Glanztaten gegen Kiefer (81.) und Marius Augustin (83.) in die Verlängerung. Auch dort parierte Thielen zweimal prächtig gegen Kiefer (107., 118.), ehe die Buchholzer in Unterzahl durch Tim Maihöfner die große Chance ihrerseits aufs 3:2 hatten, aber der Schuss ging knapp am Tor vorbei (119.).

Es ging ins Elfmeterschießen, wo Oldie Baumann das letzte Wort hatte und den Großteil der 300 Zuschauer kurz vor dem Einbruch der Dunkelheit jubeln ließ. Damit wurde auf dem Sportplatz und nicht am Grünen Tisch ein Schlussstrich unter den Wettbewerb im Kreispokal 2 gezogen.

SG Biebertal/Unterkülztal II - SSV Buchholz n. E. 6:4 (2:2, 2:2, 1:2)

Biebertal II: A. Michaelis – Hutchinson (105. Schmitt), Pulcher, Letzas, Adam – Bornschein, Lang (70. Wagner), Klein – M. Augustin, Michel (61. Baumgarten/120. Baumann), Kiefer.

Buchholz: Thielen – Ter Meer (46. Stöber), Schmude (65. Metzen), Röhrig, Schrön – Daum (46. Maihöfner), Wagner (90.+2 Jafari) – Wolter, Schommers (73. Köküsari), Bergmann – Kiymaszalan.

Schiedsrichter: Christian Baum (Dickenschied).

Zuschauer: 300.

Tore: 0:1 Kiymaszalan (4.), 1:1 Klein (12.), 2:1 Kiefer (20.), 2:2 Stöber (62.).

Elfmeterschießen: 1:0 Klein, Michaelis hält gegen Stöber, 2:0 Pulcher, Michaelis hält gegen Röhrig, 3:0 Bornschein, 3:1 Kiymaszalan, Thielen hält gegen Kiefer, 3:2 Maihöfner, 4:2 Baumann.

Besonderheiten: Gelb-Rot für Schrön (Buchholz, 76.) und Augustin (Biebertal II, 120+1).