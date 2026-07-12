Fußball-Drama beim Kern-Haus-Cup: Wissen siegt im Finale mit 3:2 gegen Betzdorf. Philipp Weber wird mit zwei Elfmetern in der Nachspielzeit zum Matchwinner. Im Spiel um Platz drei lässt Malberg nichts anbrennen.
Lesezeit 1 Minute
Der Finaltag des Kern-Haus-Cups 2026 hatte einiges zu bieten. Der Rheinlandliga Absteiger VfB Wissen setzte sich in einem dramatischen und an Spannung kaum zu überbietenden Finale gegen den Neu-Rheinlandligisten SG 06 Betzdorf mit 3:2 (0:1) durch und verteidigte somit seinen Titel.