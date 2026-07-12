Später Sieg gegen Betzdorf Bezirksligist Wissen gewinnt den Kern-Haus-Cup 2026 Jona Heck 12.07.2026, 09:50 Uhr

i Jubel beim VfB Wissen: Genau wie im letzten Jahr feierte der VfB den Gewinn des Vorbereitungsturniers in Wallmenroth. Manfred Böhmer/balu

Fußball-Drama beim Kern-Haus-Cup: Wissen siegt im Finale mit 3:2 gegen Betzdorf. Philipp Weber wird mit zwei Elfmetern in der Nachspielzeit zum Matchwinner. Im Spiel um Platz drei lässt Malberg nichts anbrennen.

Der Finaltag des Kern-Haus-Cups 2026 hatte einiges zu bieten. Der Rheinlandliga Absteiger VfB Wissen setzte sich in einem dramatischen und an Spannung kaum zu überbietenden Finale gegen den Neu-Rheinlandligisten SG 06 Betzdorf mit 3:2 (0:1) durch und verteidigte somit seinen Titel.







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