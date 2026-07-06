Wie gewohnt liefert die erste Rheinlandpokalrunde einige vielversprechend klingende Lokalduelle. Äußerst heiß dürfte es auf dem Schönsteiner Hartplatz werden, wo Rheinlandligaaufsteiger Malberg gastiert. Auch im Kreis Neuwied warten spannende Spiele.
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Nachdem am Wochenende die mit Spannung erwartete Klasseneinteilung im Fußballverband Rheinland veröffentlicht wurde, zog der Verband nun mit der Veröffentlichung der ersten Rheinlandpokalrunde nach. Aus der Sicht der Vereine der Kreise Westerwald, Kreis Altenkirchen, Kreis Neuwied und dem Rhein-Lahn-Kreis dürfen sich die Fußballer und Zuschauer dabei auf spannende Begegnungen freuen.