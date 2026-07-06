Rheinlandpokal aus Ost-Sicht Bezirksligaduell im Märchenwald, Malberg muss auf Asche Moritz Hannappel 06.07.2026, 19:18 Uhr

i Am drittletzten Spieltag der abgelaufenen Bezirksliga-Saison, dem 10. Mai, gastierte der FC Borussia Niederroßbach (in Grau Lukas Blech) zuletzt zu einem Pflichtspiel beim TuS Burgschwalbach (rote Trikots mit Janosch Lauter im Zweikampf). Für Kapitän Blech und Co. geht es in der ersten Rheinlandpokalrunde am ersten Augustwochenende erneut in den Märchenwald. Dann als neue Spielgemeinschaft unter dem neuen Namen SG Hoher Westerwald Niederroßbach. Thorsten Stötzer

Wie gewohnt liefert die erste Rheinlandpokalrunde einige vielversprechend klingende Lokalduelle. Äußerst heiß dürfte es auf dem Schönsteiner Hartplatz werden, wo Rheinlandligaaufsteiger Malberg gastiert. Auch im Kreis Neuwied warten spannende Spiele.

Nachdem am Wochenende die mit Spannung erwartete Klasseneinteilung im Fußballverband Rheinland veröffentlicht wurde, zog der Verband nun mit der Veröffentlichung der ersten Rheinlandpokalrunde nach. Aus der Sicht der Vereine der Kreise Westerwald, Kreis Altenkirchen, Kreis Neuwied und dem Rhein-Lahn-Kreis dürfen sich die Fußballer und Zuschauer dabei auf spannende Begegnungen freuen.







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