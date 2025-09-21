Nicht immer hat ein Duell zwischen Nachbarn auch echten Derbycharakter. Im Spiel zwischen der SG Herschbach und der SG Hundsangen in Salz konnten die 200 Zuschauer aber genau diesen Charakter spüren. In Salz überschlugen sich die Ereignisse.
Ein Derby, das alles hielt, was es versprach: Die SG Herschbach/Girkenroth/Salz und die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth trennten sich in der Fußball-Bezirksliga Ost mit 2:2 (2:1). Nach dem Spiel konnten die Herschbacher deutlich besser mit dem gewonnenen Punkt leben, beide Trainer zeigten sich unzufrieden mit der Leistung des Unparteiischen – aus den verschiedensten Gründen.