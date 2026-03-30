Fußball-Bezirksliga Ost Zweimal geführt und am Ende dann doch kein Ertrag Thorsten Stötzer 30.03.2026, 08:59 Uhr

i Torschützen unter sich: Pascal Lind (links) aus Montabaur klärt vor dem jungen Fynn Ande Altenhofen. Thorsten Stötzer

Beim 2:3 gegen den TuS Montabaur mussten die Bezirksliga-Fußballer der TuS Burgschwalbach ihren Gegnern bereits zum sechsten Mal in dieser Saison am Stellweg die komplette Punktausbeute überlassen.

Die einen standen trotz zweimaliger Führung mit leeren Händen da, die anderen feierten individuelle Premieren. „Das ist das erste Mal für mich, dass ich am Märchenwald gewonnen habe. Das gilt auch für unseren Co-Trainer Florian Panny“, freute sich Gäste-Coach Markus Kluger, nachdem die Bezirksliga-Partie zwischen der TuS Burgschwalbach und dem TuS Montabaur mit 2:3 (1:1) geendet hatte.







Artikel teilen

Artikel teilen