Die Hoffnung, alle für 2026 geplanten Spiele der Bezirksliga Ost vor der Winterpause austragen zu können, dürfte sich damit zerschlagen haben: Nachdem es Sonntag zwei Spielabbrüche gegeben hatte, folgten jetzt schon erste Absagen fürs Wochenende.
Lesezeit 3 Minuten
Michael Marx wollte nichts überstürzen, hat die beiden am vergangenen Sonntag abgebrochenen Spiele zwischen der SG Weitefeld und dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach sowie der SG Berod-Wahlrod und der SG Müschenbach auch für kommenden Mittwoch, 2. Dezember, 19.