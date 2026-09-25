Vor Heimspiel gegen Guckheim Zwei schwere Verletzungen bereiten Montabaur Sorgen Marco Rosbach 25.09.2026, 10:52 Uhr

i Montabaurs Louis Franz (Foto) musste in Windhagen schon früh vom Platz. Der Flügelspieler des TuS zog sich genauso wie später Justin Pfeil beim teuer bezahlten 5:2-Sieg eine schwerere Verletzung zu. Marco Rosbach

Die einen wollen ihre Erfolgsserie fortsetzen, die anderen den jüngsten Negativlauf stoppen: Für Spannung ist gesorgt, wenn sich Aufsteiger Guckheim in Montabaur am nächsten Schwergewicht der Bezirksliga Ost abarbeitet. Doch auch der TuS hat Nöte.

Die Tendenzen könnten gegenläufiger nicht sein. Während der TuS Montabaur seit dem 0:4-Patzer am ersten Spieltag bei der SG Rennerod von Sieg zu Sieg eilt und sich neben der SG Weitefeld zum hartnäckigsten Verfolger des VfB Wissen entwickelt hat, musste Neuling SG Guckheim nach seinem famosen Start mit drei Siegen in Serie feststellen, dass die Spitzenteams der Bezirksliga Ost (noch) eine Nummer zu groß sind.







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