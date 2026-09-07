Am Tag der „Doppelpacker“ kassierte die TuS Burgschwalbach in der Fußball-Bezirksliga Ost eine bittere 2:4-Heimschlappe gegen Aufsteiger SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut. Dabei trafen hüben wie drüben Angreifer jeweils zweifach ins Schwarze.
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Burgschwalbachs Fabian Haas trifft den Pfosten, kurz darauf hat sein junger Nebenmann Luca Dzierzawa eine Schusschance. Der Ausgleich scheint in diesen Momenten in der Bezirksliga-Begegnung zwischen der TuS Burgschwalbach und der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut in der Luft zu liegen.