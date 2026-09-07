Heimschlappe gegen Aufsteiger Zwei Freistoßtore Julian Ohlemachers sind zu wenig Thorsten Stötzer 07.09.2026, 08:26 Uhr

i Burgschwalbachs Michael Bartels (am Ball) erfreut sich in diesem Mittelfeld-Duell großer Freiheiten, die ihm SG-Akteur Carlos Weber gewährt. Thorsten Stötzer

Am Tag der „Doppelpacker“ kassierte die TuS Burgschwalbach in der Fußball-Bezirksliga Ost eine bittere 2:4-Heimschlappe gegen Aufsteiger SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut. Dabei trafen hüben wie drüben Angreifer jeweils zweifach ins Schwarze.

Burgschwalbachs Fabian Haas trifft den Pfosten, kurz darauf hat sein junger Nebenmann Luca Dzierzawa eine Schusschance. Der Ausgleich scheint in diesen Momenten in der Bezirksliga-Begegnung zwischen der TuS Burgschwalbach und der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut in der Luft zu liegen.







Artikel teilen

Artikel teilen