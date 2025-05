Die Punktrunde ist – mit Ausnahme der Oberliga – hinter dem Pflug. Doch die Fußballsaison 2024/25 hat auch im Nachgang einiges zu bieten. Neben den Kreispokalendspielen, die am Donnerstag (Koblenz) und am Samstag (Ww/Wied und Ww/Sieg) anstehen, werden vor allem die verschiedenen Entscheidungsspiele und Relegationsrunden erfahrungsgemäß viele Zuschauer noch einmal auf die Plätze locken. Ein Überblick:

Aufstiegsrelegation zur Oberliga

Der FC Cosmos Koblenz ist Meister und steigt in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf. Die SG 2000 Mülheim-Kärlich nimmt an der Aufstiegsrunde zur Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar teil. Der FVR-Vertreter spielt dort gegen den FSV Jägersburg (Saarland) sowie den TSV Gau-Odernheim oder den FSV Dudenhofen (Südwestdeutscher Fußballverband) um einen weiteren freien Platz in der Oberliga. Die Ansetzungen: Jägersburg - Mülheim-Kärlich (So., 1. Juni, 15 Uhr; 2. Südwest – Verlierer Spiel 1 (Sa., 7. Juni, 17 Uhr) 2. Verbandsliga Südwest – Sieger Spiel 1 (Mi., 11. Juni, 19.30 Uhr). Wenn das erste Spiel unentschieden ausgeht, bestreitet der FSV Jägersburg das zweite Spiel. Jede Mannschaft bestreitet ein Heim- und ein Auswärtsspiel, wodurch die Begegnungen zwei und drei noch gedreht werden können.

Entscheidungsrunde um die Plätze 13, 14 und 15 in der Rheinlandliga

TuS Mosella Schweich, der VfB Linz und der VfB Wissen haben die Rheinlandliga-Saison punktgleich abgeschlossen. In einer Entscheidungsrunde spielen die drei Vereine noch um zwei Plätze in der Rheinlandliga. Der Dritte der Entscheidungsrunde steigt in die Bezirksliga ab. Die Ansetzungen der Rheinlandliga-Entscheidungsrunde: TuS Mosella Schweich – VfB Linz (Mittwoch, 20 Uhr), VfB Wissen – Sieger Spiel 1 (So., 1. Juni, 15 Uhr); VfB Wissen – Verlierer Spiel 1 (Mi., 4. Juni, 20 Uhr). Jede Mannschaft bestreitet ein Heim- und ein Auswärtsspiel, wodurch die Begegnungen zwei und drei noch gedreht werden können.

Aufstiegsrunde zur Rheinlandliga

Als Bezirksligameister steigen die Spvgg EGC Wirges (Ost), die SV Eintracht Mendig (Mitte) und die SG Daleiden (West) direkt in die Rheinlandliga auf. Die SG 06 Betzdorf (Ost), der FV Rübenach (Mitte) und Eintracht Trier II (West) spielen in einer Dreierrunde um zwei weitere Plätze in der Rheinlandliga. Sofern sich die SG 2000 Mülheim-Kärlich in der Relegation zur Oberliga durchsetzt, können sogar alle drei Relegationsteilnehmer in die Rheinlandliga aufsteigen. Die Ansetzungen: FV Rübenach – SG 06 Betzdorf (Sa., 31. Mi, 17 Uhr); Sieger Spiel 1 – SV Eintracht Trier II (Di., 3. Juni, 20 Uhr), Verlierer Spiel 1 – SV Eintracht Trier II (Sa., 7. Juni, 17 Uhr). Jede Mannschaft bestreitet ein Heim- und ein Auswärtsspiel, wodurch die Begegnungen zwei und drei noch gedreht werden können.

Kreisliga A/Aufstiegsrunde zur Bezirksliga

Die neun Meister der Kreisliga A steigen direkt in die Bezirksliga auf. Die Tabellenzweiten der Kreisligen A spielen in drei regionalen Gruppen zusätzliche vier freie Plätze in der Bezirksliga aus. In den Kreisligen A1, A5, A6 und A9 stehen noch Entscheidungsspiele zur Ermittlung der Relegationsteilnehmer aus. Diese finden statt am Mittwochabend statt. In der Kreisliga A3 spielen der FC Kosova Montabaur und die SG Hundsangen II um die Meisterschaft (Mi., 19.30 Uhr, in Heiligenroth). Da die SG Hundsangen II nicht in die Bezirksliga aufsteigen darf, weil die erste Mannschaft in dieser Spielklassenebene spielt, steigt Kosova Montabaur direkt in die Bezirksliga auf und der TuS Niederahr nimmt als Tabellendritter an der Relegationsrunde zur Bezirksliga teil. In der Kreisliga A1 spielen der VfB Wissen II und die SG Herschbach/Girkenroth/Salz um Platz eins (Mi., 19.30 Uhr, in Weitefeld). Die Ansetzungen der Relegationsrunde zur Bezirksliga, Gruppe Ost: SV Windhagen – TuS Niederahr (Mi., 4. Juni, 20 Uhr; VfB Wissen II/SG Herschbach - Verlierer Spiel 1 (Sa., 7. Juni, 17 Uhr), Wissen II/Herschbach – Sieger Spiel 1 (Mi., 11. Juni, 20 Uhr). Jede Mannschaft bestreitet ein Heim- und ein Auswärtsspiel, wodurch die Begegnungen zwei und drei in allen Gruppen noch gedreht werden können.

Kreisliga B

Die 15 Meister der Kreisligen B steigen direkt in die Kreisliga A auf. Die Tabellenzweiten der Kreisligen B können sich über die Quotientenregelung für die Kreisliga A qualifizieren. Aktuell gibt es 13 freie Plätze.

Kreisliga C

Die Meister der Kreisligen C steigen direkt in die Kreisliga B auf. Die Tabellenzweiten der Kreisligen C können sich über die Quotientenregelung für die Kreisliga B qualifizieren. Aktuell gibt es 14 freie Plätze.

Was jetzt noch passieren kann

Die Anzahl der freien Plätze kann sich in allen Spielklassenebenen noch vergrößern, wenn die SG 2000 Mülheim-Kärlich sich über die Aufstiegsrunde für die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar qualifiziert. Darüber hinaus können weitere freie Plätze durch Zusammenschluss oder Auflösung von Vereinen, Bildung oder Auflösung von Spielgemeinschaften oder Verzicht entstehen. Diese werden dann ebenfalls von den Tabellenzweiten belegt.

Wenn nach Abschluss der Relegation (Aufstieg über Relegationsspiele oder die Quotientenregelung) weiterhin freie Plätze verbleiben, werden diese durch die besten Absteiger der darüber liegenden Spielklassenebene (nach Anwendung der Quotientenregelung) belegt. Dies werde jedoch erst nach Abschluss der Meldefrist (30. Juni) absehbar sein, heißt es seitens des FVR.