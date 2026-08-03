In den vergangenen beiden Jahren hat Markus Kluger aus dem TuS Montabaur einen guten Bezirksligisten gemacht. Nach Position 12 folgte Rang 5 – und jetzt? Der nächste Schritt soll kommen. Auf dem Platz, aber auch auf den Rängen, wie der Trainer hofft.
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Wenn Markus Kluger, der Trainer des TuS Montabaur, über die zurückliegende Saison spricht, kann man als objektiver Zuhörer seine Begeisterung regelrecht spüren. „Das war vor allem eine Superrückrunde, wir konnten in jedem Spiel mithalten. Und das ist umso erstaunlicher, weil wir auch in der letzten Spielzeit den Ausfall einiger Leistungsträger wegen langwieriger Verletzungen kompensieren mussten.