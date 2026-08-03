Kluger will nächsten Schritt Zwei echte Montabaurer Jungs beleben den TuS-Kader Helmut Rosbach 03.08.2026, 06:45 Uhr

i Die Mannschaft des TuS Montabaur, hinten von links: Anass Bouchibti, Jannis Pfau, Rico Brenner, Louis Franz, Dennis Bulut, Philipp Görg, Pascal Lind, Eric Muñoz, Yasar Topal; Mitte von links: Sebastian Görg, Louis Kiesel, Mario Denker, Markus Kluger, Simon Schwickert, Julius Reschke, Jannik Lang; vorne von links: Niklas Rhein, Mirco Kerch, Joel Klein, Niklas Fasel, Johannes Lenz, Qendrim Ahmetaj, Justin Pfeil, Titus Schmidt. Es fehlt: Silas Endlein, Keno Weisbrod, Paul Reichelt, Niklas Heuser, Felix Rixen. Andreas Hergenhahn

In den vergangenen beiden Jahren hat Markus Kluger aus dem TuS Montabaur einen guten Bezirksligisten gemacht. Nach Position 12 folgte Rang 5 – und jetzt? Der nächste Schritt soll kommen. Auf dem Platz, aber auch auf den Rängen, wie der Trainer hofft.

Wenn Markus Kluger, der Trainer des TuS Montabaur, über die zurückliegende Saison spricht, kann man als objektiver Zuhörer seine Begeisterung regelrecht spüren. „Das war vor allem eine Superrückrunde, wir konnten in jedem Spiel mithalten. Und das ist umso erstaunlicher, weil wir auch in der letzten Spielzeit den Ausfall einiger Leistungsträger wegen langwieriger Verletzungen kompensieren mussten.







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