1:1 gegen Niederroßbach Zur Kirmes gelingt ein kleines Erfolgserlebnis Thorsten Stötzer 11.10.2026, 09:59 Uhr

i Burgschwalbachs Vorbereiter Fabian Haas am Ball und eng umgeben. Von links: Noah Maxaner, Luca Dzierzawa und Jonas Giehl. Thorsten Stötzer

Drei Kirmes-Zähler hätten nach dem Geschmack der erwartungsfrohen Anhänger herausspringen sollen. Doch mit dem 1:1 die SG Hoher Westerwald Niederroßbach/Basalt tritt die TuS Burgschwalbach in der hinteren Zone der Bezirksliga Ost auf der Stelle.

Es war alles hergerichtet für ein Fußball-Erlebnis, als die TuS Burgschwalbach in der Bezirksliga Ost auf die SG Hoher Westerwald Niederroßbach/Basalt traf. Unten im Dorf stand bereits der Kerbebaum, hoch wie ein Flutlichtmast, und oben am Stellweg war erstmals die neue elektronische Anzeigetafel im Einsatz – und hatte lange nichts anderes zu tun als Minuten zu zählen.







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