Einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib zu machen, das ist das Ziel beider Teams, wenn die SF Höhr-Grenzhausen die TuS Burgschwalbach empfangen. Aktuell belegen sie Platz zehn und elf und haben sich zuletzt stets enge Spiele geliefert.
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Das letzte Saisondrittel wird am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Ost eingeläutet. Die Abstiegszone beginnt bei Platz zehn. Den nehmen derzeit die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen mit 22 Punkten ein. Am Samstag kommt’s ab 17.30 Uhr am Sportpark Flürchen zum Duell mit der einen Zähler weniger aufweisenden TuS Burgschwalbach.