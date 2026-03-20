Höhr empfängt Burgschwalbach Ziel eint Kontrahenten: Abstand nach unten vergrößern Stefan Nink 20.03.2026, 09:39 Uhr

i Die Wege von Christian Schauer und Julian Ohlemacher könnten sich auch am Samstagnachmittag kreuzen, wenn die SF Höhr-Grenzhausen die TuS Burgschwalbach empfang. In der Vorsaison trennten sich beide Teams am Flürchen 1:1, in der Hinrunde setzte sich Burgschwalbach mit 1:0 durch. Andreas Hergenhahn

Einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib zu machen, das ist das Ziel beider Teams, wenn die SF Höhr-Grenzhausen die TuS Burgschwalbach empfangen. Aktuell belegen sie Platz zehn und elf und haben sich zuletzt stets enge Spiele geliefert.

Das letzte Saisondrittel wird am Wochenende in der Fußball-Bezirksliga Ost eingeläutet. Die Abstiegszone beginnt bei Platz zehn. Den nehmen derzeit die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen mit 22 Punkten ein. Am Samstag kommt’s ab 17.30 Uhr am Sportpark Flürchen zum Duell mit der einen Zähler weniger aufweisenden TuS Burgschwalbach.







Artikel teilen

Artikel teilen