Vor Topspiel der SG beim TuS Wo Westerburgs Hartmann Montabaurs Schwachstelle sieht Marco Rosbach 23.10.2026, 12:04 Uhr

i Vor der Montabaurer Offensive um Spieler wie Niklas Neuser (am Ball) warnt Westerburgs Trainer Christian Hartmann. Doch er sieht auch einen kleinen Schwachpunkt beim Tabellenzweiten. Marco Rosbach

Den zweiten Härtetest in Folge haben die Fußballer der SG Westerburg in der Bezirksliga Ost vor der Brust. Bot der Tabellenvierte zuletzt Spitzenreiter VfB Wissen einen großen Kampf, geht es nun zum Tabellenzweiten TuS Montabaur.

Aufstiegsaspirant trifft auf Verfolger: Nicht weniger bietet am Sonntag das Topspiel der Fußball-Bezirksliga Ost, zu dem der TuS Montabaur als Tabellenzweiter (mit 27 Punkten drei Zähler hinter Spitzenreiter VfB Wissen) den Tabellenvierten SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod (20 Punkte) empfängt.







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