Geht’s nach Wissen, Weitefeld und Rennerod – oder kickt man überwiegend im Großraum Koblenz? Diese Frage ist für Verantwortliche diverser Vereine vor der Anfang Juli erwarteten Einteilung der Staffeln der Fußball-Bezirksligen von großem Interesse.
Lesezeit 2 Minuten
Um aufgeregten Nachfragen von Vereinsvertretern gleich vorzubeugen, verdeutlicht Michael Marx, der Staffelleiter der Fußball-Bezirksliga Ost, gleich zu Beginn des Gesprächs mit der RZ: „Letztlich wird die Computer-Software Anfang Juli aufgrund der bekannten Kriterien die Staffeln zusammenstellen.