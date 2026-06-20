Einteilung der Bezirksligen
Wo Ost-Staffelleiter Michael Marx Handlungsbedarf sieht
Was die Entfernungen angeht, gehören die SG Augst Eitelborn (in Rot) und der HSV Neuwied (in Blau) zu den Wackelkandidaten, wenn
Was die Entfernungen angeht, gehören die SG Augst Eitelborn (in Rot) und der HSV Neuwied (in Blau) zu den Wackelkandidaten, wenn es um die Einteilung der Bezirksligen Mitte und Ost geht. Vor einem Jahr wechselten die Neuwieder freiwillig in die Mitte.
Marco Rosbach

Geht’s nach Wissen, Weitefeld und Rennerod – oder kickt man überwiegend im Großraum Koblenz? Diese Frage ist für Verantwortliche diverser Vereine vor der Anfang Juli erwarteten Einteilung der Staffeln der Fußball-Bezirksligen von großem Interesse.

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Um aufgeregten Nachfragen von Vereinsvertretern gleich vorzubeugen, verdeutlicht Michael Marx, der Staffelleiter der Fußball-Bezirksliga Ost, gleich zu Beginn des Gesprächs mit der RZ: „Letztlich wird die Computer-Software Anfang Juli aufgrund der bekannten Kriterien die Staffeln zusammenstellen.

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