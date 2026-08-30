7:1-Sieg gegen SV Türkiyemspor Wissens Trainer sieht Potenzial noch nicht ausgeschöpft Jens Kötting 30.08.2026, 10:21 Uhr

i Wissens Tim Leidig (rechts) verursachte den Elfmeter, der zum zwischenzeitlichen 1:1 führte. Ansonsten hatten Leidig und seine VfB-Mitspieler aber keine Probleme gegen einen ersatzgeschwächten SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (links Sascha Engel). Manfred Böhmer/balu

Dirk Hannappel hatte nach dem vierten Sieg im vierten Spiel natürlich beste Laune. Dennoch sah er auch weiter Punkte, die es in den kommenden Wochen zu verbessern gilt. Gegen einen ersatzgeschwächten Aufsteiger war der VfB aber einfach zu stark.

Der VfB Wissen hat in der Bezirksliga Ost auch das vierte Spiel in dieser jungen Saison gewonnen und dabei seine Ambitionen erneut deutlich unterstrichen. Gegen den Aufsteiger SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach setzten sich die „Siegstädter“ abermals klar und deutlich mit 7:1 (4:1) durch.







Artikel teilen

Artikel teilen