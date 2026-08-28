VfB gegen Neuling Türkiyemspor Wissens Gegner steht schon mit dem Rücken zur Wand Marco Rosbach 28.08.2026, 15:02 Uhr

i Der VfB Wissen (in Blau Felix Arndt) ist gegen den Aufsteiger der klare Favorit am frühen Samstagabend. Thorsten Stötzer

Über die Last einer Englischen Woche denkt Dirk Hannappel nicht nach. Sein Ziel ist, mit dem VfB Wissen auch das sechste Pflichtspiel zu gewinnen. Zu Gast beim Primus der Bezirksliga Ost ist ein Aufsteiger, der noch auf seinen Durchbruch wartet.

Ein Wettbewerb, zwei unterschiedliche Gefühlslagen: Während der VfB Wissen den Härtetest bei der SG Weitefeld bestanden hat und durch den 4:2-Sieg gegen den Bezirksliga-Ost-Konkurrenten in die dritte Runde des Rheinlandpokals eingezogen ist, platzte beim SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach der Pokaltraum im Elfmeterschießen.







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