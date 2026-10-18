Auch die SG Westerburg hat sich am VfB Wissen die Zähne ausgebissen. Zwar kam der Tabellenvierte der Bezirksliga Ost kurz zum Ausgleich, doch der Primus hatte die passende Antwort parat. Glück hatten beide Seiten, dass es keine Platzverweise gab.
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Durch einen verdienten 2:1 (1:0)-Auswärtssieg im Topspiel der Bezirksliga Ost bei der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod hat der VfB Wissen seinen Drei-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze gegenüber Verfolger TuS Montabaur gewahrt. Mit schwierigen Platzverhältnissen hatten an der Fronwiese beide Teams zu kämpfen.