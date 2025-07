Am Donnerstagabend fiel auf dem Rasenplatz in Wallmenroth der Startschuss zum ersten Vorbereitungsturnier der Fußballer aus dem Kreis Altenkirchen. Beim Kern-Haus Cup 2025 kämpfen wieder mal sechs Ak-Teams um das Preisgeld. Nach dem Wochenende sind bereits drei Spiele absolviert – mit fast schon zu erwarteten Spielausgängen.

So trennten sich im Eröffnungsspiel die beiden Bezirksliga-Absteiger SG Altenkirchen/Neitersen sowie Gastgeber SG Wallmenroth/Scheuerfeld mit einem 1:1 voneinander. Die Wallmenrother Führung von Sascha Mertens (15.) glich Altenkirchens Kapitän Stefan Peters kurz vor Abpfiff (87.) aus. Dennoch setzten sich die Gastgeber unter ihrem neuen Trainer Florian Kempf zunächst an die Tabellenspitze der Gruppe A, da sie das anschließende Elfmeterschießen für sich entschieden. Der erste „Man of the Match“, der in diesem Jahr nach jedem Turnierspiel bestimmt wird, wurde Altenkirchens erfahrener Schlussmann Constantin Redel.

Wissen trifft fünfmal – Rückkehrer trifft bei Malberg

Das erste Spiel in Gruppe B folgte am Freitagabend. Dort behielt Rheinlandligist VfB Wissen, in dieser Auflage die klassenhöchste Mannschaft, mit 5:0 klar die Oberhand gegen Bezirksligist SG Müschenbach/Hachenburg. Zur Halbzeit stand es durch die Tore von Micha Salomo Fuchs (14.), Tim Leidig (23.) sowie Daniel Reichert (25.) bereits 3:0. Für den komfortablen Auftaktsieg sorgte dann Felix Arndt, der „Man of the Match“, mit einem Doppelpack (47., 63.).

Wissens letztjähriger Rheinlandligarivale, die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen, siegte am Samstag mit 2:1 gegen die SG Altenkirchen und schob sich so vor die Gastgeber auf Platz eins in Gruppe A. Nach der 1:0-Führung durch einen sehenswerten Freistoßtreffer (17.) von Rückkehrer Sebastian Rosbach, der in der vergangenen Saison zum Oberligakader der TuS Koblenz gehörte und sich auch über die Auszeichnung des Spieler des Tages freuen durfte, erhöhte Torjäger Justin Nagel (63.) nach dem Seitenwechsel. Die Kreisstädter kamen anschließend durch Imer Bukoshi (83.) nur noch zum Anschlusstreffer.

i Auch wenn Malbergs Tim Henning (in Weiß) in dieser Szene gegen seinen Gegenspieler der SG Altenkirchen/Neitersen (in Blau) nicht an den Ball kommt, setzte sich der Bezirksligist im Duell der beiden Absteiger mit 2:1 gegen den Neu-A-Ligisten aus der Kreisstadt und dem Wiedtal durch. Manfred Böhmer

Drei weitere Spiele folgen noch in der Gruppenphase: Während die SG Wallmenroth und die SG Malberg am Dienstag, 19.30 Uhr, den Gruppensieg in Gruppe A unter sich ausmachen, steigt tags zuvor am Montag, 19.30 Uhr), die SG 06 Betzdorf gegen den VfB Wissen in das Turnier ein. Den Abschluss der Vorrunde macht dann das Bezirksligaduell zwischen der SG Müschenbach und der SG 06 (Mittwoch, 19.30 Uhr). Am Freitag, ebenfalls 19.30 Uhr, geht es zwischen den beiden Gruppenzweiten um den dritten Platz, ehe die beiden Erstplatzierten den Kern-Haus-Cup-Sieger 2025 am Samstag ab 16 Uhr ausspielen.