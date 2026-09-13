Fußball-Bezirksliga Ost: Der VfB Wissen triumphiert trotz Personalsorgen mit 4:0 gegen den SV Windhagen. Wissen dominiert weiter an der Tabellenspitze, während die Gäste weiter ohne Sieg bleiben.
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Der VfB Wissen unterstreicht auch gegen den SV Windhagen, dass der Weg zur Meisterschaft in der Bezirksliga Ost nur über die Siegtaler führen kann. Im Duell gegen den SVW siegten die Blau-Weißen mit 4:0 (3:0) deutlich. Ein Spiel, welches Dirk Hannappel nicht in Euphorie verfallen lässt.