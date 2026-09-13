Trotz Personalsorgen beim VfB Wissen schlägt Windhagen und marschiert weiter Thomas Hardt 13.09.2026, 09:52 Uhr

i Ertugrul Tuysuz (in Blau) erzielte mit einem wunderschönen Freistoß sein erstes Tor für den VfB und gleichzeitg den 4:0-Endstand. Manfred Böhmer/balu

Fußball-Bezirksliga Ost: Der VfB Wissen triumphiert trotz Personalsorgen mit 4:0 gegen den SV Windhagen. Wissen dominiert weiter an der Tabellenspitze, während die Gäste weiter ohne Sieg bleiben.

Der VfB Wissen unterstreicht auch gegen den SV Windhagen, dass der Weg zur Meisterschaft in der Bezirksliga Ost nur über die Siegtaler führen kann. Im Duell gegen den SVW siegten die Blau-Weißen mit 4:0 (3:0) deutlich. Ein Spiel, welches Dirk Hannappel nicht in Euphorie verfallen lässt.







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