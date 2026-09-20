Vor dem Spiel seines VfB Wissen hatte Trainer Dirk Hannappel an eigene Erfahrungen mit der SG Guckheim erinnert und gesagt, dass es „immer wehgetan“ habe. Auch jetzt stieß sein Team auf eine Menge Gegenwehr. Die Gastgeber hätten mehr verdient gehabt.
Lesezeit 2 Minuten
Nach sieben Spieltagen in der Bezirksliga Ost hat die SG Guckheim/Kölbingen schon Höhen und Tiefen erlebt. Nach drei Auftaktsiegen setzte es mit dem 2:4 (1:2) gegen den VfB Wissen die vierte Niederlage nach Gang. Die Gäste von der Sieg feierten ihren siebten Dreier im siebten Spiel und bleiben auf Kurs.