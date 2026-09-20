VfB nicht gut, aber siegreich Wissen nimmt drei Guckheimer Geschenke gerne an Rolf Schulze 20.09.2026, 10:01 Uhr

i Nachdem Ertugrul Tuysuz (links) die Wissener kurz vor der Pause mit 2:1 in Führung gebracht hatte, sorgte Nico Lauf (rechts, hier beobachtet von Jannik Plag) nach dem Wechsel für den Guckheimer Ausgleich. Doch dabei blieb es nicht. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Vor dem Spiel seines VfB Wissen hatte Trainer Dirk Hannappel an eigene Erfahrungen mit der SG Guckheim erinnert und gesagt, dass es „immer wehgetan“ habe. Auch jetzt stieß sein Team auf eine Menge Gegenwehr. Die Gastgeber hätten mehr verdient gehabt.

Nach sieben Spieltagen in der Bezirksliga Ost hat die SG Guckheim/Kölbingen schon Höhen und Tiefen erlebt. Nach drei Auftaktsiegen setzte es mit dem 2:4 (1:2) gegen den VfB Wissen die vierte Niederlage nach Gang. Die Gäste von der Sieg feierten ihren siebten Dreier im siebten Spiel und bleiben auf Kurs.







Artikel teilen

Artikel teilen