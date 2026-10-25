Knappes 4:3 gegen Berod Wissen macht es in Halbzeit zwei noch unnötig spannend Jens Kötting 25.10.2026, 09:29 Uhr

i Leandro Fünfsinn (beim Schuss in Blau) erzielte das wichtige vierte Wissener Tor gegen Mladen Petrovic (in Weiß) und die SG Berod-Wahlrod. Manfred Böhmer/balu

Der VfB Wissen verteidigt die Tabellenspitze mit einem knappen 4:3-Sieg gegen Berod. Nachdem das Spiel bereits gelaufen schien, drehten die Gäste in Halbzeit zwei noch ein Mal auf und schnupperten am Punktgewinn.

Der VfB Wissen hat in der Fußball-Bezirksliga Ost auch das dritte Topspiel in Folge gewonnen und thront weiter an der Tabellenspitze. Gegen den Tabellendritten, die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis, feierten die Siegstädter nach einer turbulenten zweiten Halbzeit einen verdienten 4:3 (2:0)-Heimsieg und bewahrten damit ihre weiße Heimweste.







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