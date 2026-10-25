Knappes 4:3 gegen Berod
Wissen macht es in Halbzeit zwei noch unnötig spannend
Leandro Fünfsinn (beim Schuss in Blau) erzielte das wichtige vierte Wissener Tor gegen Mladen Petrovic (in Weiß) und die SG Bero
Leandro Fünfsinn (beim Schuss in Blau) erzielte das wichtige vierte Wissener Tor gegen Mladen Petrovic (in Weiß) und die SG Berod-Wahlrod.
Manfred Böhmer/balu

Der VfB Wissen verteidigt die Tabellenspitze mit einem knappen 4:3-Sieg gegen Berod. Nachdem das Spiel bereits gelaufen schien, drehten die Gäste in Halbzeit zwei noch ein Mal auf und schnupperten am Punktgewinn.

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Der VfB Wissen hat in der Fußball-Bezirksliga Ost auch das dritte Topspiel in Folge gewonnen und thront weiter an der Tabellenspitze. Gegen den Tabellendritten, die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis, feierten die Siegstädter nach einer turbulenten zweiten Halbzeit einen verdienten 4:3 (2:0)-Heimsieg und bewahrten damit ihre weiße Heimweste.
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