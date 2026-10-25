Der VfB Wissen verteidigt die Tabellenspitze mit einem knappen 4:3-Sieg gegen Berod. Nachdem das Spiel bereits gelaufen schien, drehten die Gäste in Halbzeit zwei noch ein Mal auf und schnupperten am Punktgewinn.
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Der VfB Wissen hat in der Fußball-Bezirksliga Ost auch das dritte Topspiel in Folge gewonnen und thront weiter an der Tabellenspitze. Gegen den Tabellendritten, die SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis, feierten die Siegstädter nach einer turbulenten zweiten Halbzeit einen verdienten 4:3 (2:0)-Heimsieg und bewahrten damit ihre weiße Heimweste.