Für den VfB Wissen II zählt nur ein Sieg für den zweiten Aufstieg in Folge. Der SV Windhagen kann dagegen entspannter in das entscheidende Spiel der Aufstiegsrunde gehen. Trainer Enes Özbek macht aber klar, dass Taktieren nicht infrage kommt.

Endspiel um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga Ost: Der VfB Wissen II empfängt zum Abschluss der Dreierrunde den SV Windhagen um 20 Uhr im Dr. Grosse-Sieg-Stadion. Während die Gastgeber einen Sieg zum Aufstieg benötigen, reicht dem SV gar ein Remis. Unter Umständen könnte auch eine knappe Niederlage genügen, um als bester Zweiter der drei Aufstiegsrunden dank des besten Quotienten den Sprung in die Bezirksliga zu schaffen.

Die Ausgangslage innerhalb der Dreierrunde ist somit klar: Windhagen liegt dank des 2:1-Sieges gegen den TuS Niederahr auf Rang eins. Dahinter steht der VfB Wissen II, der beim TuS Niederahr im zweiten Spiel nur ein 1:1 einfuhr. So reicht den Gästen aus dem Kreis Neuwied ein Remis, um auf dem Spitzenplatz zu bleiben und den Aufstieg einzutüten. Den Siegstädtern hilft dagegen nur ein Sieg, um Windhagen vom Aufstiegsplatz zu verdrängen.

Windhagen darf bei knapper Niederlage hoffen

Nicht so klar ist dagegen die Ausgangslage im Rennen um den besten zweiten Platz der drei Aufstiegsrunden, der dank der Konstellation in der Oberliga (kein Absteiger aus dem Fußballverband Rheinland) einen zusätzlichen Platz in den Bezirksligen zur Verfügung stellt: In der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga Mitte trifft der FC Urbar (3 Punkte, 7:1 Tore) auf den SV Blankenrath (1 Punkt, 3:3 Tore), im Westen des Verbandsgebietes trifft der SV Mehring (3 Punkte, 4:3 Tore) auf die SG Reinsfeld (3 Punkte, 2:1 Tore). Bei einer Windhagener Niederlage müsste der SVW auf einen Sieg des FC Urbar und kein Remis im Duell zwischen Mehring und Reinsfeld hoffen. Entscheidend wäre dann der Vergleich des Torverhältnisses zwischen Windhagen und dem Verlierer des Spiels aus dem Westen des Verbandsgebietes.

Viel Theorie, auf die sich die Windhagener Elf um Trainer Enes Özbek erst gar nicht einstellen will. „Ich weiß nicht, ob der beste Zweite aufsteigt und wie wir insgesamt dastehen. Ehrlich gesagt beschäftigen wir uns nicht damit“, hält der Trainer fest. „Wir wollen unsere Aufgabe selbst erledigen und den Aufstieg schaffen“, stellt er klar. Dafür werde sein Team versuchen, „wie immer unser Spiel zu spielen“. Es sei ein Spiel, bei dem man im Vorfeld nicht viel sagen brauche. Die Özbek-Elf ist gewillt, nach zwei Jahren Abstinenz wieder auf die Bezirksligaebene zurückzukehren. Bis auf den gesperrten Can Sülzen kann Özbek auf alle Mann zurückgreifen.

i Hält Philipp Nüsse (am Ball) das Windhagener Tor in Wissen sauber, spielt der SV in der kommenden Saison auf jeden Fall in der Bezirksliga. Dem Team aus dem Kreis Neuwied reicht bereits ein Remis für den Aufstieg. Heinz-Werner Lamberz

Auch die Wissener Rheinlandligareserve muss auf einen gesperrten Spieler verzichten. Der spielende Co-Trainer und Abwehrchef Mario Weitershagen ließ sich im Duell in Niederahr zu einem Kommentar gegen den Schiedsrichter hinreißen und wird auf dem Platz fehlen. Bis auf ein, zwei angeschlagene Spieler kann aber auch Spielertrainer Emre Bayram aus dem Vollen schöpfen. Er sieht seine Elf auch definitiv besser vorbereitet als noch in der vergangenen Woche. Zum einen waren die Wissener in der Woche vor dem ersten Aufstiegsspiel mittwochs im Entscheidungsspiel der Kreisliga A1 und freitags im Kreispokalfinale gefordert; zum anderen ging es für den Großteil des Kaders im Anschluss bis in die Nacht auf Donnerstag zur lang im Vorhinein geplanten Abschlussfahrt nach Mallorca. „Inzwischen haben wir die Köpfe wieder klar und die Beine wieder halbwegs frisch“, so Bayram.

Intensive letzte Wochen für Wissen II enden

Die erfolgreiche Saison für den letztjährigen Aufsteiger aus der B-Klasse war in den letzten Wochen durch das enge Aufstiegsrennen in der A1, der intensive Woche mit Entscheidungsspiel und Kreispokalfinale, dem erneuten Hochfahren nach Abschlussfahrt sowie dem langen Warten auf den Klassenverbleib der eigenen ersten Mannschaft auch psychisch enorm anstrengend. „Trotzdem haben wir Bock, auf das entscheidende letzte Spiel“, stellt Bayram klar und fügt hinzu: „Die Jungs verdienen meinen Respekt für das, was sie bisher geleistet haben. Wir haben die Möglichkeit, allen zu beweisen, warum wir eine gute Saison gespielt haben. Dass wir das letzte Spiel in unserem Stadion absolvieren dürfen, motiviert uns natürlich zusätzlich sehr.“

Wer geht den letzten Schritt? Am Ende vielleicht auch beide gemeinsam?