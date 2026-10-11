Spannendes Duell vor 430 Zuschauern in der Fußball-Bezirksliga Ost: Der VfB Wissen triumphiert 3:2 über Weitefeld. Trotz zweier Platzverweise verteidigen die Siegstädter ihren Spitzenplatz in der Bezirksliga.
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Der VfB Wissen ist zurück in der Erfolgsspur. Mit 3:2 (2:1) siegten die Siegstädter über die SG Weitefeld-Langenfeld/Friedwald/Nauroth/Mörlen/Norken und stehen weiterhin vorne in der Bezirksliga Ost. „Das haben die Jungs toll gemacht. Wir haben heute nicht mit Schönheit, aber mit einer starken Moral und unbedingtem Willen die Partie für uns entschieden“, atmete VfB-Coach nach der Partie sichtlich auf.