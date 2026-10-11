3:2 gegen starke Weitefelder
Wissen bringt den Sieg mit neun Mann über die Ziellinie
Sam Dustin Bimber (in Schwarz) wurde immer wieder von seiner SG Weitefeld in Szene gesetzt, kam gegen Wissens Defensive (in Blau
Sam Dustin Bimber (in Schwarz) wurde immer wieder von seiner SG Weitefeld in Szene gesetzt, kam gegen Wissens Defensive (in Blau) Tim Leidig aber oftmals nicht durch.
Manfred Böhmer/balu

Spannendes Duell vor 430 Zuschauern in der Fußball-Bezirksliga Ost: Der VfB Wissen triumphiert 3:2 über Weitefeld. Trotz zweier Platzverweise verteidigen die Siegstädter ihren Spitzenplatz in der Bezirksliga.

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Der VfB Wissen ist zurück in der Erfolgsspur. Mit 3:2 (2:1) siegten die Siegstädter über die SG Weitefeld-Langenfeld/Friedwald/Nauroth/Mörlen/Norken und stehen weiterhin vorne in der Bezirksliga Ost. „Das haben die Jungs toll gemacht. Wir haben heute nicht mit Schönheit, aber mit einer starken Moral und unbedingtem Willen die Partie für uns entschieden“, atmete VfB-Coach nach der Partie sichtlich auf.
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