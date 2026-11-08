Dieser Sieg war nicht nur das perfekte Geburtstagsgeschenk für Trainer Dirk Hannappel, sondern vielleicht schon ein Fingerzeig in Richtung Meisterschaft: Nach dem Sieg im Topspiel beim TuS Montabaur liegt der VfB Wissen acht Punkte vor dem Zweiten.
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„Happy birthday“, intonierten die Fans des VfB Wissen nach dem Topspiel beim TuS Monatabaur, das ihr Team mit 4:2 (3:1) für sich entscheiden konnte und dadurch am vorletzten Hinrundenspieltag in der Bezirksliga Ost die Herbstmeisterschaft klarmachte.