Sieg im Topspiel in Montabaur
Wissen beschenkt Dirk Hannappel mit Herbstmeisterschaft
Taktische Anweisungen ihres Trainers wie diese hatten die Spieler des VfB Wissen nach Abpfiff nicht mehr zu erwarten. Der 4:2-Si
Taktische Anweisungen ihres Trainers wie diese hatten die Spieler des VfB Wissen nach Abpfiff nicht mehr zu erwarten. Der 4:2-Sieg beim ärgsten Verfolger TuS Montabaur zurrte nicht nur die Herbmeisterschaft fest, sondern war auch das perfekte Geburtstagsgeschenk für VfB-Coach Dirk Hannappel. Und so lautete die letzte strategische Anweisung des Trainers: „Auf zur dritten Halbzeit in die Stadt Montabaur.“
Andreas Hergenhahn

Dieser Sieg war nicht nur das perfekte Geburtstagsgeschenk für Trainer Dirk Hannappel, sondern vielleicht schon ein Fingerzeig in Richtung Meisterschaft: Nach dem Sieg im Topspiel beim TuS Montabaur liegt der VfB Wissen acht Punkte vor dem Zweiten.

Lesezeit 3 Minuten
„Happy birthday“, intonierten die Fans des VfB Wissen nach dem Topspiel beim TuS Monatabaur, das ihr Team mit 4:2 (3:1) für sich entscheiden konnte und dadurch am vorletzten Hinrundenspieltag in der Bezirksliga Ost die Herbstmeisterschaft klarmachte.
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