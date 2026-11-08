Sieg im Topspiel in Montabaur Wissen beschenkt Dirk Hannappel mit Herbstmeisterschaft Helmut Rosbach 08.11.2026, 21:56 Uhr

i Taktische Anweisungen ihres Trainers wie diese hatten die Spieler des VfB Wissen nach Abpfiff nicht mehr zu erwarten. Der 4:2-Sieg beim ärgsten Verfolger TuS Montabaur zurrte nicht nur die Herbmeisterschaft fest, sondern war auch das perfekte Geburtstagsgeschenk für VfB-Coach Dirk Hannappel. Und so lautete die letzte strategische Anweisung des Trainers: „Auf zur dritten Halbzeit in die Stadt Montabaur.“ Andreas Hergenhahn

Dieser Sieg war nicht nur das perfekte Geburtstagsgeschenk für Trainer Dirk Hannappel, sondern vielleicht schon ein Fingerzeig in Richtung Meisterschaft: Nach dem Sieg im Topspiel beim TuS Montabaur liegt der VfB Wissen acht Punkte vor dem Zweiten.

„Happy birthday“, intonierten die Fans des VfB Wissen nach dem Topspiel beim TuS Monatabaur, das ihr Team mit 4:2 (3:1) für sich entscheiden konnte und dadurch am vorletzten Hinrundenspieltag in der Bezirksliga Ost die Herbstmeisterschaft klarmachte.







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