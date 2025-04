Gibt es am 25. Spieltag einen Wechsel an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Ost? Der erste Verfolger aus Betzdorf wittert im direkten Duell mit Primus Wirges die Chancen, vorbeizuziehen. Auch im Tabellenkeller stehen wegweisende Partien an.

Im Blickpunkt des 25. Spieltages in der Fußball-Bezirksliga Ost steht natürlich das Spitzenspiel der beiden topplatzierten Teams. Der erste Verfolger SG 06 Betzdorf empfängt den Spitzenreiter Spvgg EGC Wirges und kann bei einem Heimsieg die Tabellenspitze erklimmen. Aber auch weiter unten in der Tabelle stehen wichtige Begegnungen für die vielen noch zitternden Teams an.

SF Höhr-Grenzhausen – SG Müschenbach/Hachenburg (Sa., 17.30 Uhr; Hinspiel: 0:3). Mit einem Dreier auf eigenem Platz können die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen am heutigen Samstag die 40-Punkte-Marke überspringen und brauchen dann endgültig nicht mehr in Richtung Tabellenende zu schauen. „Das ist schon ein Ziel für uns“, berichtet Almir Ademi, der mit Thomas Arzbach das Trainergespann der Heim-Elf bildet. Die Form stimmt bei den Sportfreunden: „Wir sind weit fortgeschritten in unserem Entwicklungsprozess“, so Ademi.

„Ordentlich regenerieren und dann ein sauberes Heimspiel zeigen“, lautet der Plan. Zu verkraften ist die Auswärtspartie in Neuwied, die mit 1:1 endete und in der die Höhrer eine Stunde lang in Unterzahl spielten nach dem Platzverweis gegen Yüksel Celik, der nun gesperrt ist. Mit den Müschenbacher ist übrigens noch „eine Rechnung offen“, teilt Ademi mit aufgrund der „sehr verdienten Niederlage in der Hinrunde“, als der Gegner beim 0:3 klar dominierte.

„Die Konstellation ist für viele gefährlich.“

Stefan Häßler, Trainer der SG Müschenbach über den Abstiegskampf.

Heute rangiert die SG Müschenbach fünf Punkte und fünf Plätze hinter Höhr-Grenzhausen. „Die Konstellation ist für viele gefährlich“, sagt Stefan Häßler, der Müschenbacher Trainer zum Tabellenbild. Er geht davon aus, dass seine Mannschaft noch sechs Punkte für den Klassenverbleib benötigt, also zwei Siege aus den letzten fünf Begegnungen. Für die Höhrer sei die Rettung nahe. Der Gegner spiele „sehr stabil in dieser Saison“, erkennt er an.

Doch „wir malen uns was aus“, wobei man je nach Spielverlauf nicht zwangsläufig auf drei Punkte aus sein müsse. Personell sei die Lage immer noch schwierig; dass am Sonntag zwei Urlauber zusätzlich fehlen, mache die Aufgabe nicht einfacher. Doch Häßler will solche Umstände akzeptieren und betont: „Wir sind uns bewusst, was wir können und was wir brauchen.“ Sonst komme es in der anstehenden finalen Saisonphase verstärkt auf den Kopf an.

TuS Montabaur – SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis (So., 14.30 Uhr; Hinspiel: 0:4). „Einen Sieg brauchen wir auf jeden Fall noch“, steht für Montabaurs Trainer Markus Kluger fest, der mit seiner Elf am Sonntag, die SG Berod erwartet. Besser wären natürlich noch zwei Dreier, um dem ganz großen Rechnen in Sachen Klassenverbleib zu entgehen. „Positiv ist für uns, dass wir noch drei Heimspiele haben“, erläutert Kluger. Das Erste davon steht gegen die Beroder an, die allerdings den Kreisstädtern im Hinspiel keine Chance ließen.

„Das ist eine ganz unangenehme Mannschaft, was nicht negativ gemeint ist“, erklärt Kluger. Doch die Entwicklung des eigenen Teams in den jüngsten Wochen gefällt ihm, selbst das 1:3 am Mittwoch bei der SG Ahrbach ist für ihn kein Grund, um Vorwürfe zu formulieren. „Es passt jetzt, wir trainieren ordentlich“, aber kleinere Verletzungen störten immer wieder die Abläufe; die erforderlichen Auswechslungen begrenzten zudem die taktischen Möglichkeiten.

Auch der Beroder Spielertrainer Justin Keeler möchte noch sechs Punkte holen, „um in keine Schwimmerei zu kommen“. Seine Mannschaft geht mit einem Zähler Vorsprung auf Montabaur in die Begegnung, hat aber zuletzt vier Mal nicht gewonnen. „Wir hatten im Durchschnitt pro Spiel zwei Verletzte“, nennt Keeler einen Grund für die Delle. Beim 1:1 gegen Asbach habe sich etwa der Torschütze Till Niedergesäß eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Nick Neumann musste ebenso mit einer Kopfverletzung vom Feld. Keeler betont, dass auf die Gesundheit Rücksicht genommen werden müsse. Andererseits müssen viele Spieler auf ungewohnten Positionen mit neuen Nebenleuten agieren. „Riesen-Respekt“ äußert er daher für die Akteure, die letztlich auf dem Platz stehen. Auch in Montabaur soll auf Sieg gespielt werden, wenngleich „die Quote auf Unentschieden bei uns höher ist“ nach zwölf Remis bisher.

i Hrvoje Vincek und Peter Ostermann (von links) stemmten sich mit der SG Berod/Lautzert) zuletzt auch gegen Masaya Omotezako (in Grau) und die SG Hundsangen. Das 0:0 war eins von zwölf Remis der Keeler-Elf. Kommt gegen Montbaur das dreizehnte dazu? Jürgen Augst

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth – FC HWW Niederroßbach (So., 15 Uhr, in Weroth; Hinspiel: 2:0). „Den Sieg genießen und um den Kader kümmern“, das sind die Dinge, die sich Ralf Hannappel nach dem unerwartet klaren 3:0 bei der EGC Wirges und vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den FC HWW Niederroßbach vorgenommen hat. Der Erfolg ist von Verletzungssorgen ein wenig getrübt. Marc Henkes werde in dieser Saison nicht mehr auflaufen können. Gabriel Leber ist angeschlagen, doch genauso gibt es Lichtblicke.

Hannappel setzt auf die Rückkehr von Spielern wie Kevin Silberzahn, Marc Tautz oder Luca Matthey. Zuletzt saßen schon Spieler aus der Zweiten auf der Bank. Trotz der „dünnen Personaldecke“ will der Trainer den Abstand auf den Hohen Westerwald in der Tabelle vergrößern. Dass man ans Spitzenduo noch einmal heranrückt, das sich gegenseitig Punkte abnimmt, glaubt Hannappel hingegen nicht: Den zweiten Platz habe man schon früher „versemmelt“.

„Für mich hat Hundsangen den mit Abstand besten Kader in der Bezirksliga.“

Metin Kilic, Trainer FC HWW Niederroßbach

„Für mich hat Hundsangen den mit Abstand besten Kader in der Bezirksliga“, sagt Metin Kilic, der Trainer der Niederroßbacher. „Im Hinspiel hatten wir keine Chance“, erinnert er sich weiterhin. Doch auch die eigene Leistung am Mittwoch beim 6:1 über die SG Neitersen belebt das Selbstbewusstsein. „Wir machen uns nicht gerade ins Hemd“, verspricht Kilic. Zuletzt habe sich die Form seiner Mannschaft verbessert trotz Verletzungssorgen, schildert er.

Taha Erol und Malte Schoppa fehlen definitiv. Hinter dem Einsatz Alexander Hallers stehe ein Fragezeichen, und Tjark Benner ist langzeitverletzt. „Sonst sind alle da“, und Kilic lobt diejenigen, die die Spiele bestritten: „Die Jungs, die auf dem Platz waren, haben das überragend gemacht.“ Wie Hannappel nicht mehr an den zweiten Platz denkt, so hält es Kilic nicht für realistisch, Hundsangen einzuholen: „Wenn wir Platz vier verteidigen, ist das hervorragend.“

SG Wallmenroth/Scheuerfeld – SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod (So., 15 Uhr, in Wallmenroth; Hinspiel: 2:1). Wenn die SG Wallmenroth am Sonntag die SG Ahrbach empfängt, stehen sich zwei Tabellennachbarn gegenüber. „Das sagt eigentlich schon alles“, erklärt Tarek Petri, der Trainer der Gastgeber. „Wir müssen ganz klar drei Punkte holen“, lautet seine Forderung im Kampf gegen den Abstieg. Aufbauen kann er aufs gewonnene Hinspiel und das Unentschieden am Mittwoch in Müschenbach: „Das war ein gutes Spiel mit viel Tempo.“

„Das wird immer mehr ein psychologisches Ding“, sagt Petri über die entscheidende Saisonphase. Dabei will er auf die eigene Mannschaft schauen, denn die Bezirksliga Ost sei „wie die 2. Bundesliga, da lässt sich nichts tippen“. Personell sieht es bei den Wallmenrothern ordentlich aus. Luca Favaretto und vielleicht Hussein Jouni kehren in den Kader zurück, in dem Louis Vedder weiter fehlt. Aus der Zweiten hat sich etwa Florian Kempf zuletzt empfohlen.

„Ich hoffe, dass wir den Schwung mitnehmen“, sagt der Ahrbacher Trainer Zvonko Juranovic. Eine „kleine Leistungssteigerung“ sieht er durchs 3:1 am Mittwoch über Montabaur bestätigt. „Es hat sich keiner verletzt oder ist gesperrt“, nennt er einen weiteren positiven Faktor aus der Begegnung. Es fehlt nach wie vor der Leistungsträger Sebastian Görg, der aber das Lauftraining wieder aufgenommen hat. Es gehe aufwärts, „ich bin zufrieden mit der Mannschaft“.

Für Juranovic ist es wichtig, die beiden nächsten Spiele zu gewinnen, denn „dann werden wir sehen, ob wir unten drinstehen oder und absetzen“. „Wir sollten Arbeitssiege einfahren“, folgert er daraus. Schön spielen müsse man nicht unbedingt, „von mir aus können wir auch in der 93. Minute dreckig gewinnen“. Insgesamt rechnet Juranovic damit, dass der Abstiegskampf bis zum Ende spannend bleibt, womöglich wunderen sich noch einige Mannschaften.

TuS Asbach – SG Alpenrod-Lochum/Nistertal/Unnau (So., 15 Uhr; Hinspiel: 2:0). Seine Mannschaft soll am Sonntag beim TuS Asbach auf einen Dreier spielen, wünscht sich Björn Hellinghausen, der Spielertrainer der SG Alpenrod. Der Gegner ist für seine Elf aber selbst dann nicht mehr erreichbar, wenn sie alle restlichen Partien gewinnt. Das dokumentiert die Abstiegsnot in Alpenrod. „Es wird wahrscheinlich nicht reichen, aber wir wollen uns achtbar aus der Affäre ziehen und den Abstiegskampf spannend halten“, verspricht Hellinghausen.

Personell zeichnen sich kleine Änderungen ab. Hellinghausen wird selbst nicht mitspielen wegen der Konfirmation seiner Tochter. Im Training soll es vorher um Regeneration gehen und ums Torabschlüsse üben. „Wir wollen etwas fürs Selbstvertrauen tun“, auch als Reaktion auf das 1:6 gegen die SG Betzdorf am Mittwoch war nach Hellinghausens Worten deutlicher als nötig. Knapper soll es am Sonntag werden: „Matches gegen Asbach waren immer eng.“

i Auch wenn es wahrscheinlich mit dem Klassenverbleib nichts wird, wollen sich Adil Damin Aydin, Hachem Dachraoui sowie Louis Pinkert (von links) und die SG Alpenrod „achtbar aus der Affäre ziehen", wie es Spielertrainer Björn Hellinghausen formuliert. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Der Asbacher Trainer Simone Floris sieht vor allem in einem Punkt einen Vorteil gegenüber den Gästen aus Alpenrod: „Wir spielen zu Hause, da wollen wir klar auftreten“. Dennoch warnt er vor unangenehmen Gästen. „Der Gegner kommt viel über lange Bälle, da müssen wir wach sein und dürfen keine Hektik ins Spiel bringen“, betont Floris.

Die Asbacher kämpfen in den letzten Wochen immer wieder mit der eigenen Chancenverwertung. „Wir müssen uns einfach mal belohnen. Wir brauchen bei den vielen Chancen einfach mehr Konsequenz“, erklärt der Asbach-Coach. „Am Sonntag kommt es vor allem auf den Willen an“, betont Floris zuversichtlich.

SG 06 Betzdorf – Spvgg. EGC Wirges (So., 15 Uhr; Hinspiel: 3:4). Das absolute Spitzenspiel der Bezirksliga Ost wird am Sonntag in Betzdorf angepfiffen. Die Einheimischen erwarten als Zweiter den Tabellenführer EGC Wirges. Die Gäste haben an einem 0:3 am Mittwoch gegen Hundsangen zu knabbern. „Wir haben alles vermissen lassen“, bedauert EGC-Trainer Sven Baldus und zählt etliche Faktoren auf. Die reichen von der Körpersprache über nicht angenommene Zweikämpfe und verlorene zweite Bälle bis zu nicht ausreichender Laufarbeit.

„Wir müssen ein komplett anderes Gesicht zeigen, wenn wir in Betzdorf etwas mitnehmen wollen.“

Sven Baldus, Trainer der EGC Wirges, mit Blick auf die Niederlage am Mittwochabend.

„Wir müssen ein komplett anderes Gesicht zeigen, wenn wir in Betzdorf etwas mitnehmen wollen“, steht für Baldus fest. Schließlich ist das Spiel ganz maßgeblich für das Ziel, den aktuellen Tabellenplatz zu verteidigen. Im Training werde es noch mal Absprachen geben, um dann den Blick nach vorne zu richten. Personelle Änderungen werde es ebenfalls geben, kündigt Baldus an. „Vor allem ist aber Mentalität gefragt“, stellt er klar vor dem großen Spiel.

„Das Spiel ist die Belohnung für die gesamte Arbeit, vor allem in diesem Jahr“, betont Betzdorf-Trainer Enis Caglayan vor dem Spitzenspiel. „Wir können fünf Spieltage vor Schluss ein Spitzenspiel spielen, in dem es um die Meisterschaft geht“, freut er sich über die gute Saison. „Diese Chance hätte uns wahrscheinlich im Winter noch keiner zugemutet. Wir haben die Meisterschaft jetzt selbst in der Hand und müssen nicht mehr auf andere gucken. Darauf sind wir stolz“, erklärt Caglayan.

Die zuletzt geschonten Enrico Balijaj und Fynn Jona Barth kehren zurück in die Mannschaft. Leon Boger und Christoph Thies werden den Betzdorfern gegen Wirges fehlen. Zudem fehlen unter anderem Tobias Erner und die langzeitverletzten Louis Neeb und Romeo Raneck. „Wir haben genug Man-Power um uns am Sonntag mit den Besten der Liga zu messen“, freut sich Caglayan.

SG Neitersen/Altenkirchen – SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath (So., 15 Uhr, in Neitersen; Hinspiel: 0:1). Der Letzte gastiert beim Vorletzten, wenn die SG Rheinhöhen am Sonntag bei der SG Neitersen antritt. Aber nur für die Gastgeber geht es noch um etwas, denn für die Gäste steht seit Mittwoch ihr Abstieg aus der Bezirksliga bereits fest. „Fußball ist Erfolgssport“, sagt Till Warkentin, der mit Jörg Köhler das Trainer-Duo auf den Rheinhöhen bildet. Es gibt weiterhin Ziele wie den Kampf um den allerersten Auswärtspunkt.

Dabei sind die Erinnerungen ans Hinspiel gut. In Dachsenhausen siegten die Rheinhöhen 1:0 – ihr einziges Spiel ohne Gegentreffer. Verzichten müssen sie nun auf Tobias Müller, der einen Außenbandriss erlitten hat. Lars Klinger, Christian Rücken, Lucas Monschauer, Luca Stein und Chris Lubitz waren unter der Woche angeschlagen. „Spaß haben und Fußball spielen“, gibt Warkentin seiner Elf mit. Doch ihm ist klar: „Neitersen wird da alles reinwerfen.“

Doch auch Neitersen-Trainer Felix Ba Bly macht sich keine Illusionen mehr: „Wir werden die Klasse nicht mehr halten, wir sind quasi schon abgestiegen“. Die Neiterser wollen jetzt den Negativtrend der letzten Wochen mit vier Niederlagen in Folge stoppen. „Wir wollen uns würdig aus der Klasse verabschieden und noch das ein oder andere Ausrufezeichen setzen“, betont Ba Bly.

Gegen Rheinhöhen will die SG Neitersen einen Heimsieg holen. „Wir wollen unbedingt noch mal ein Erfolgserlebnis feiern und uns so den Spaß für die restlichen Spieltage erarbeiten“, blickt Ba Bly zuversichtlich auf die Begegnung gegen den Tabellenletzten.

TuS Burgschwalbach – HSV Neuwied (So., 15 Uhr; Hinspiel: 2:2). „Wieder ein Sechs-Punkte-Spiel“, so schätzt Tim Heimann, der Co-Trainer der TuS Burgschwalbach, die Partie auf eigenem Platz am Sonntag gegen den HSV Neuwied ein. Der Gegner rangiert auf dem ersten Abstiegsplatz. Die Gastgeber besitzen die Chance, sich entscheidend abzusetzen. „Wir müssen auf uns gucken, wir haben es selbst in der Hand“, dem nach dem Unentschieden in der Hinrunde bewusst ist, dass man sich auf eine sehr spielstarke Mannschaft einstellen muss.

Fehlen wird den Burgschwalbachern definitiv Kevin Siekmann, der momentan aufgrund einer Fußverletzung eine Schiene tragen muss. Tim Heimann ist längerfristig verletzt, hat aber immerhin das medizinische Okay erhalten, in der Vorbereitung auf die neue Saison wieder eingreifen zu können. Niklas Biebricher sollte am Sonntag wieder zur Verfügung stehen. Zudem erwartet die TuS ihren Cheftrainer als Rückkehrer: Walter Reitz hat eine Fortbildung beendet.

Am Ende kann auch jemand absteigen, der damit zur Winterpause noch gar nicht gerechnet hat.“

Stefan Fink, Trainer HSV Neuwied

„In der Winterpause haben sich alle auf den Abstiegskampf zwischen Burgschwalbach und Neuwied fokussiert. Ich glaube, beiden Mannschaften ist ein Kompliment auszusprechen, dass sie beide den Abstiegskampf so angenommen haben und viele Mannschaften mit reingezogen haben. Am Ende kann auch jemand absteigen, der damit zur Winterpause noch gar nicht gerechnet hat“, erklärt Neuwied-Trainer Stefan Fink vor der Begegnung.

Bis auf den gesperrten Julian Goßler und den verletzten Sascha Kaiser sind bei den Neuwiedern alle an Bord. „Burgschwalbach ist ein Gegner auf Augenhöhe. Sie werden mit einer ähnlich breiten Brust ins Spiel gehen wie wir. Kleinigkeiten werden dieses Spiel entscheiden“, blickt Fink voraus.

Trainertipp der Bezirksliga Ost

Stefan Häßler (SG Müschenbach)

SF Höhr-Grenzhausen – SG Müschenbach 1:2

TuS Montabaur – SG Berod 1:1

SG Hundsangen – FC Niederroßbach 3:1

SG Wallmenroth – SG Ahrbach 2:2

TuS Asbach – SG Alpenrod 2:1

SG 06 Betzdorf – Spvgg. EGC Wirges 2:1

SG Neitersen – SG Rheinhöhen 3:1

TuS Burgschwalbach – HSV Neuwied 2:1