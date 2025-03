Die Spvgg EGC Wirges bleibt in der Erfolgsspur und grüßt in der Bezirksliga Ost wie gehabt von der Tabellenspitze – und das unverändert mit sechs Punkten Vorsprung vor dem härtesten Verfolger SG 06 Betzdorf, der als einziges Team einigermaßen Schritt hält. Die SG Müchenbach/Hachenburg, stark ersatzgeschwächt angereist, startete tiefstehend, gut gestaffelt und enorm kampfstark in die Partie, wurde aber von den Gastgebern, die sofort mächtig Druck aufbauten, defensiv dauerbeschäftigt. Das zeigte beim 3:0 (3:0) der EGC früh Wirkung.

Nur eine Richtung bis zur Pause

Die Partie kannte bis zum Halbzeitpfiff des gut leitenden Schiedsrichters Hermann Schmidt nur eine Richtung – die auf das Tor der Gäste. Müschenbachs Torhüter Jan Böhning musste gleich zweimal sein ganzes Können aufbieten, als er gefährliche Torschüsse von Jonas Simek (6.) und Berkan Yavuz (24.) mit Glanzparaden vereitelte. Sprang ein platzierter Drehschuss von Euan Williams-Noss in der 14. Minute noch von der Unterkante der Torlatte ins Spielfeld zurück, krachte drei Minuten später ein kerniger 18-Meter-Hammer von Ronaldo Kröber aus halblinker Position unhaltbar zum 1:0 in den rechten Torwinkel.

Nun war Wirges richtig auf Betriebstemperatur und erhöhte weiter den Druck, was zu einer absoluten Spieldominanz führte. Die logische Folge war in der 31. Minute das 2:0, als Steffen Klöckner nach einer schönen Drehung von halbrechts den Ball im langen Toreck versenkte. Acht Minuten später hätte Kröber bereits die Vorentscheidung markieren können, schoss einen Handelfmeter zwar platziert, aber minimal vom Torpfosten vorbei (39.). Besser machte es Euan Williams-Noss in der 43. Minute. Auf der rechten Seite spielte er sich gut durch und beförderte das Spielgerät wuchtig in den linken Torwinkel zum 3:0-Halbzeitstand.

„Richtig in Gefahr gekommen sind wir nicht mehr, und am Ende ist der Sieg vor allem aufgrund unserer bärenstarken ersten Hälfte verdient.“

Sven Baldus, Trainer Spvgg EGC Wirges

„Wir hatten es in der Pause angesprochen, nicht nachzulassen, um den Gegner nicht nochmal aufkommen zu lassen“, erklärte EGC-Trainer Sven Baldus nach Spielende. „Trotzdem wurde plötzlich auf allen Positionen weniger investiert. Richtig in Gefahr gekommen sind wir nicht mehr, und am Ende ist der Sieg vor allem aufgrund unserer bärenstarken ersten Hälfte verdient.“ Dies erkannte auch sein Müschenbacher Kollege Stefan Häßler neidlos an: „Der Wirgeser Sieg geht natürlich vollkommen in Ordnung. Trotzdem Lob für meine Mannschaft für eine kampfstarke Leistung. Bei den Toren haben wir es dem Gegner durch defensive Fehler dennoch zu leicht gemacht, in der zweiten Halbzeit, als wir besser im Spiel waren, hat uns vor dem Tor die Kaltschnäuzigkeit gefehlt.“

Seine Mannschaft trat nach dem Wechsel deutlich offensiver auf, riss plötzlich sogar Feldvorteile an sich, blieb dabei aber wenig zwingend und konnte den Spitzenreiter daher nicht wirklich vor Probleme stellen. Ein 20-Meter-Kracher von Elias Günter an die Torlatte blieb die gefährlichste Aktion der Gäste aus Müschenbach und Hachenburg (61.)

Spvgg EGC Wirges – SG Müschenbach/Hachenburg 3:0 (3:0)

Spvgg EGC Wirges: Schröder – Wick, Kneuper (66. Althofen), Lewer, Krissel – Klein ( 59. Radermacher), Yavuz, Klöckner (82. Hehl), Williams-Noss – Kröber (82. Heinz), Simek (74. Weyand).

SG Müschenbach/Hachenburg: Böhning – Schwendt, Raack, Heinen, Günter – Bonn (85. Renz), Jung, Schug (64. Glavcev), Weber- Zules Muriel, Velten (E. Hüsch).

Schiedsrichter: Hermann Schmidt (Karbach

Zuschauer: 80.

Tore: 1:0 Ronaldo Kröber (17.), 2:0 Steffen Klöckner (31.), 3:0 Euan Williams-Noss (43.)

Besonderheit: Ronaldo Kröber (Wirges) schießt Handelfmeter vorbei (39.).