Das absolute Spitzenspiel der Fußball Bezirksliga Ost hat den hohen Erwartungen standgehalten. Vor der stattlichen Kulisse von knapp 750 Zuschauern und absolutem Kaiserwetter schenkten sich die SG 06 Betzdorf und die Spvgg EGC Wirges nichts und teilten sich nach 90 Minuten beim 1:1 (1:1)-Unentschieden verdientermaßen die Punkte.

EGC legt zweiten Treffer nicht nach

Die Gäste aus Wirges waren zunächst besser im Spiel und gingen nach vier Minuten vermeintlich in Führung. Berkan Yavuz stand bei seinem Treffer allerdings im Abseits. Nur eine Minute später war Yavuz nach einer feinen Einzelaktion von Jannik Schumann über die linke Seite am zweiten Pfosten erneut frei, sein Volleyschuss ging aber am Tor vorbei. Die bis dahin nicht unverdiente Führung fiel dann drei Minuten später nach einer missglückten Eckballvariante der Hausherren: Yavuz wurde im Mittelkreis direkt angespielt, ließ Niklas Spies und Ömer Hikmet Aydin stehen und legte flach in die Mitte, wo Schumann aus kurzer Distanz Tristan Althoff im Betzdorfer Tor keine Chance ließ und rechts unten einnetzte. Nur zwei Minuten später hatten die Wirgeser die nächste Chance, aber Winterneuzugang Ronaldo Kröber scheiterte freistehend an Althoff.

Die Gastgeber fanden nur schwer ins Spiel, konnten aber gleich mit ihrer ersten Torchance ausgleichen. Enrico Balijaj spielte rechts raus zu Oliver Cano Cifuentes, der direkt Temel Uzun am Strafraum bediente. Dieser drehte sich und schloss aus zwölf Metern ab. Der Ball schlug – noch leicht abgefälscht – unhaltbar für EGC-Keeper Marius Schröder im rechten Eck ein. Danach waren die Betzdorfer besser in der Partie, und beide Teams neutralisierten sich, ehe Mika Lewer in der 45. Minute Althoff bei einem Freistoß noch einmal testete.

„Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft.“

Enis Caglayan, Trainer SG 06 Betzdorf

Im zweiten Abschnitt hatten dann wieder die Gäste die erste Chance, ein Schuss von Dennis Radermacher aus 30 Metern ging haarscharf am rechten Pfosten vorbei (52). Im Gegenzug kamen die Betzdorfer zu einer Doppelchance, als der Schuss von Marius Hüsch an die Latte prallte und Robin Moosakhani den Abpraller aus zwölf Metern vorbeischoss (53.). Kurios wurde es dann in der 66. Minute: Den Abschluss von Spies konnte ein Abwehrspieler auf der Linie abwehren, eher Lewers weiterer Klärungsversuch am eigenen Innenpfosten landete und der Nachschuss von Uzun übers Tor ging. Anschließend kam zunächst kein Team mehr entscheidend ins letzte Drittel, bevor Fynn Barth in der Nachspielzeit (90.+2) an Schröder scheiterte.

EGC-Trainer Sven Baldus, der einst als Spieler selbst das Betzdorfer Trikot getragen hat, war nach der mit Spannung erwarteten Partie zufrieden: „Wir haben alles in die Waagschale geworfen, und es war ein tolles Spitzenspiel der Bezirksliga. In der ersten Viertelstunde hatten wir drei 100-prozentige Chancen, machen aber nur ein Tor und bekommen dann unglücklich den Ausgleich. Das müssen wir besser verteidigen.“ SG-Trainer Enis Caglayan war etwas geknickt: „In der zweiten Halbzeit hatten wir Pech bei einem Latten- und einem Pfostenschuss, normalerweise machen wir die Dinger rein. Wir hätten gerne gewonnen, aber nach so einem intensiven und spannendem Spiel bin ich unheimlich stolz auf die Mannschaft.“

SG 06 Betzdorf – Spvgg EGC Wirges 1:1 (1:1)

Betzdorf: Althoff – Cano Cifuentes, Hüsch (84.Becker), Aydin, Dhariwal – Spies (86.Milosevic), Balijaj, Jashari (46.Heinrich), Sahin (66.Barth) – Uzun, Moosakhani

Wirges: Schröder – Wick (46.Ring), Kneuper, Lewer, Krissel (77.Hehl) – Radermacher, Klöckner (75.Weyand) – Yavuz, Simek (20.Klein), Schumann – Kröber (61.Williams-Noss)

Schiedsrichter: Niclas Berg

Zuschauer: 748

Tore: 0:1 Jannik Schumann (8.), 1:1 Temel Uzun (15.).