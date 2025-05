Mit einem 4:1 (1:1)-Heimsieg gegen den TuS Asbach hat Spitzenreiter Spvgg EGC Wirges den 27. Spieltag in der Bezirksliga Ost eröffnet und damit im Titelrennen vorgelegt. Jetzt muss die SG 06 Betzdorf am Sonntag in Hundsangen nachlegen, wenn sie im Kampf um die Meisterschaft dranbleiben will. Damit ist weiter für reichlich Spannung gesorgt.

EGC lässt vor der Pause viel liegen

Das Spiel in Wirges begann mit einem Paukenschlag. Der Sekundenzeiger hatte gerade mal eine Runde gedreht, da schlug es schon im Tor der Gäste ein. Noah Klein brachte einen Eckstoß dicht vor das Asbacher Tor, wo sich Torwart Christoph Konstantin Haas den Ball selbst ins Tor schlug. Doch wer gedacht hatte, dass die Partie fortan ein Selbstläufer für Wirges werden würde, hatte sich mächtig getäuscht. Immer wieder wussten die Gäste durch ihr schnelles Umschaltspiel zu gefallen und machten damit dem Ligaprimus das Leben schwer.

Aufgeben war jedenfalls keine Option, zumal die Heimelf einige gute Torchancen liegenließ. Hätte Ronaldo Kröber statt die Latte zu treffen den Ball im Kasten der Gäste untergebracht, wäre vieles einfacher gewesen (8.). So tauchten die Asbacher trotz der Wirgeser Dominanz immer wieder gefährlich vor dem Tor von Marius Schröder auf, der mit Paraden gegen Jan Kowalski (14.) und Fabian Eckloff (27.) seine Farben im Spiel hielt. Die EGC von Trainer Sven Baldus agierte in der Offensive zu umständlich und ungenau, sodass der Gegner immer wieder klären konnte. Asbach zeigte ein gutes Laufspiel, jeder war ständig in Bewegung, und so verwunderte es nicht, dass die Gäste zum Ausgleich kamen. Wirges brachte den Ball nicht aus der eigenen Gefahrenzone, weshalb Moritz Kuhn keine Mühe hatte, aus kurzer Distanz einzuschieben (39.).

„Wir tauchten immer wieder gefährlich vor dem Wirgeser Tor auf. Doch nachher erhöhten sie den Druck, dem wir letztendlich nicht standhielten.“

Simone Floris, Trainer TuS Asbach

Dieser Treffer motivierte die Gäste so sehr, dass die Partie zu kippen drohte. Doch die Halbzeitansprache von Sven Baldus zeigte unmittelbar zu Beginn der zweiten Hälfte Wirkung. Sein Team machte mächtig Druck und wurde mit dem zweiten Treffer belohnt. Luis Krissel spielte einen langen Pass auf Berkan Yavuz, der von der rechten Außenbahn nach innen zog und mit einem Schuss von der Strafraumgrenze vollendete (69.). Als dann Marcel Ring bei einem Zweikampf im Asbacher Strafraum zu Fall kam, entschied Schiedsrichter Leo Glabach auf Strafstoß, den Denis Radermacher souverän verwandelte (73.). Den Schlusspunkt setzte Euan Williams-Noss nach energeischer Vorarbeit von Tim Weyand (82.).

i Erst nach dem Wechsel gewann Wirges (in Blau) die Oberhand gegen die mutig auftretenden Asbacher. René Weiss

„Meine Mannschaft hat in Durchgang eins zu hektisch agiert und zu viel zugelassen. Zudem hat uns der schnelle Treffer nicht gutgetan. Dann gingen wir nach der Pause mit einer besseren Einstellung zu Werke, sodass unser Sieg verdient ist“, resümierte EGC-Coach Sven Baldus. Asbachs Simone Floris war von der Leistung seines Teams in der ersten Halbzeit sehr angetan: „Wir tauchten immer wieder gefährlich vor dem Wirgeser Tor auf. Doch nachher erhöhten sie den Druck, dem wir letztendlich nicht standhielten. Das war schade, doch nach dem gesamten Spielverlauf geht der Sieg für Wirges in Ordnung.“

Spvgg EGC Wirges – TuS Asbach 4:1 (1:1)

Spvgg EGC Wirges: Schröder – Ring (89. Höber), Lewer, Krissel, Hehl – Radermacher (87. Heinz), Klein, Williams-Noss (87. S. Odenthal) – Yavuz, Kröber (78. Weyand), Friesen (87. Althofen).

TuS Asbach: Haas – Sereda, Hermann, Strüder, Ditscheid – M. Buda – Kuhn, Eckloff, Merz (62. Warmsbach) – Huhn (74. Prenku), Kowalski.

Schiedsrichter: Leo Glabach (Saffig).

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Christoph Konstantin Haas (2., Eigentor), 1:1 Moritz Kuhn (39.), 2:1 Berkan Yavuz (69.), 3:1 Denis Radermacher (73., Foulelfmeter), 4:1 Euan Williams-Noss (82.).