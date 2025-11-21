Bezirksliga und A1 betroffen Winterwetter sorgt für Absagen im Westerwald 21.11.2025, 14:59 Uhr

i Gut für Spurensucher, schlecht für Fußballer: In Niederroßbach liegt der Kunstrasen unter einer geschlossenen Schneedecke. Die Partie gegen Westerburg wurde abgesagt, soll aber nach Möglichkeit noch vor der Winterpause über die Bühne gehen. Jens Sarholz, FC Borussia Niederroßbach

Bis jetzt blieb der Westerwald weitgehend von Spielausfällen verschont. Doch die frostigen Temperaturen der vergangenen Tage und die Schneefälle in Höhenlagen lassen den Verantwortlichen keine Wahl. Wo nicht gespielt werden kann und wo vielleicht.

Als er vor ein paar Jahren die Staffelleitung für die Bezirksliga Ost übernommen hat, war der Westerwald fußballerisches Neuland für Michael Marx. Inzwischen hat sich der Koblenzer, der als Arenberger zumindest deutlich über der Rheinebene zu Hause ist, an die Anrufe gewöhnt, die ihn kurz vor der Winterpause erreichen.







Artikel teilen

Artikel teilen