Winterwetter sorgt für Absagen im Westerwald

Bis jetzt blieb der Westerwald weitgehend von Spielausfällen verschont. Doch die frostigen Temperaturen der vergangenen Tage und die Schneefälle in Höhenlagen lassen den Verantwortlichen keine Wahl. Wo nicht gespielt werden kann und wo vielleicht.
Als er vor ein paar Jahren die Staffelleitung für die Bezirksliga Ost übernommen hat, war der Westerwald fußballerisches Neuland für Michael Marx. Inzwischen hat sich der Koblenzer, der als Arenberger zumindest deutlich über der Rheinebene zu Hause ist, an die Anrufe gewöhnt, die ihn kurz vor der Winterpause erreichen.