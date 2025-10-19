Der SV Windhagen lässt nicht locker in der Bezirksliga Ost. Durch den 3:1-Sieg im Verfolgerduell gegen den TuS Montabaur ist der Aufsteiger schon auf Platz vier geklettert. Zum Mann des Tages wurde einer, der gar nicht zur Startelf gehörte.
Lesezeit 2 Minuten
Der SV Windhagen hat ein intensives und enges Spiel gegen den TuS Montabaur mit 3:1 (2:1) für sich entscheiden. Durch den Sieg im Verfolgerduell ist der Aufsteiger auf den vierten Tabellenplatz der Bezirksliga Ost geklettert und bleibt weiter an der Spitzengruppe dran.