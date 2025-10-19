Beim 3:1 gegen Montabaur Windhagens Joker Yoo erweist sich als Glücksgriff Max Brumme 19.10.2025, 21:13 Uhr

i Dongyeon Yoo (hier im Heimspiel gegen den FC Kosova) musste gegen den TuS Montabaur nicht einstecken, sondern teilte selbst aus - und zwar in Form von Toren. Zwei Treffer erzielte Windhagens Joker selbst, dem 1:1 durch Luca Busch ging ein Pfostenschuss Yoos voraus. Marco Rosbach

Der SV Windhagen lässt nicht locker in der Bezirksliga Ost. Durch den 3:1-Sieg im Verfolgerduell gegen den TuS Montabaur ist der Aufsteiger schon auf Platz vier geklettert. Zum Mann des Tages wurde einer, der gar nicht zur Startelf gehörte.

Der SV Windhagen hat ein intensives und enges Spiel gegen den TuS Montabaur mit 3:1 (2:1) für sich entscheiden. Durch den Sieg im Verfolgerduell ist der Aufsteiger auf den vierten Tabellenplatz der Bezirksliga Ost geklettert und bleibt weiter an der Spitzengruppe dran.







