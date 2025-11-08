Windhagener Totalversagen gegen heiße Höhrer

Ein halbes Jahr war der SV Windhagen auf eigenem Platz ungeschlagen geblieben, jetzt erwischte es den Bezirksliga-Aufsteiger zu Hause zum zweiten Mal in Folge. Das lag an der eigenen Leistung, aber auch an der Stärke der Gäste aus Höhr-Grenzhausen.
Starker Auftritt der SF Höhr-Grenzhausen: Mit 2:0 (0:0) siegten die Kannenbäcker beim bis dato so heimstarken Aufsteiger SV Windhagen, der nun aber die zweite Heimniederlage in Folge kassierte. Die Gäste verschafften sich somit etwas Luft im Ligakeller und präsentierten sich dabei obendrein erfreulich fair.