Zweite Heimpleite in Folge Windhagener Totalversagen gegen heiße Höhrer Thomas Hardt 08.11.2025, 10:45 Uhr

i Höhr-Grenzhausens Philipp Kiehl (2. von links), der hier mit Windhagens Kapitän Tahsin Cetin Kandemir (2. von rechts) um den Ball kämpft, bereitete in der 75. Minute die Führung der Gäste durch Lennart Reimers vor. Heinz-Werner Lamberz

Ein halbes Jahr war der SV Windhagen auf eigenem Platz ungeschlagen geblieben, jetzt erwischte es den Bezirksliga-Aufsteiger zu Hause zum zweiten Mal in Folge. Das lag an der eigenen Leistung, aber auch an der Stärke der Gäste aus Höhr-Grenzhausen.

Starker Auftritt der SF Höhr-Grenzhausen: Mit 2:0 (0:0) siegten die Kannenbäcker beim bis dato so heimstarken Aufsteiger SV Windhagen, der nun aber die zweite Heimniederlage in Folge kassierte. Die Gäste verschafften sich somit etwas Luft im Ligakeller und präsentierten sich dabei obendrein erfreulich fair.







