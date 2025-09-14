Im Rheinlandpokal hatten sie sich zurückgemeldet nach der 0:6-Klatsche gegen Westerburg, doch jetzt musste die SG Hundsangen in der Bezirksliga den nächsten Dämpfer verdauen. Besser läuft es da bei Aufsteiger SV Windhagen.

Bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth ist in der Bezirksliga Ost derzeit der Wurm drin. Durch eine überraschende 1:2 (0:1)- Heimniederlage gegen den technisch versierten Aufsteiger SV Windhagen hat die SG den Kontakt zur Spitze leicht abreißen lassen. Dabei begannen die Einheimischen schwungvoll.

Auf Steckpass von Masaya Omotezako blieb Julian Hannappel an SV-Schlussmann Philipp Nüsse hängen (3.). Pech für die die Hausherren, dass der Doppeltorschütze vom Rheinlandpokalspiel bei der SG Müschenbach kurz danach wegen einer Leistenzerrung aufgeben musste. Der bislang stark aufspielende Neuling aus Windhagen war erst einmal auf Torsicherung bedacht, während die Platzelf ständig in der Vorwärtsbewegung zu sehen war. Allerdings leistete sich der heimische Favorit in der Spieleröffnung einige Stockfehler, welche dem mit zwei elastischen Viererketten agierenden Gast die Defensivarbeit erleichterte.

„Am Ende hat uns das Quäntchen Glück gefehlt. Vielleicht haben wir nach dem Ausgleich auch zu viel gewollt.“

Thomas Schäfer, Trainer SG Hundsangen

Auch nach vorne deuteten Luca Busch (13.) und Can Sülzen (18.) für den Neuling Gefahr an. Dann hatten die Gäste Pech, als Sülzens Kopfball auf Freistoß von Miguel Salz an den Pfosten klatschte (30.). „Wieder mehr machen alle Mann“, spürte SG-Coach Thomas Schäfer, wie der SV Windhagen zunehmend mutiger ins Geschehen eingriff. Nach dem besten Angriff seiner Mannschaft verzog Marc Tautz aussichtsreich (39.). Bis dahin hatten allerdings die Gäste überwiegend mit fairen Mitteln den Gegner vom eigenen Tor ferngehalten. Als Busch im Strafraum zum Abschluss kam, hatte der Außenseiter kurz vor dem Pausenpfiff sogar die Nase vorn – 0:1 (43.).

Die Hausherren waren weiterhin mit viel Ballbesitz unterwegs, blieben aber in Tornähe nahezu wirkungslos. Primär gelang es den Einheimischen nicht, die Bälle in vorderster Linie festzumachen. Mit zwei frischen Stürmern nach einer Stunde erhöhte Thomas Schäfer den Druck bei seiner Elf, die nun auch einige Freistöße zog. Windhagen konnte sich nun nicht mehr ernsthaft befreien und lieferte eine reine Abwehrschlacht. Colin Aßmann geriet beim Torschuss in Rücklage (75.), sein Kapitän Fabian Steinebach köpfte wenig später die Ecke von Marc Henkes zum 1:1 ein (78.). Dieser Treffer setzte bei den Einheimischen weitere Kräfte frei. Doch nach einem Aussetzer ihres Torwarts Patrick Weimer mussten die Hausherren tief durchatmen. Sülzen hätte hier den Spielverlauf auf den Kopf stellen können, traf aber zum zweiten Mal nur Aluminium (87.).

„Wir haben uns schnell in der Liga angepasst und die Intensität angenommen. Unser Prozess trägt nun Früchte. Aber wir müssen mit den Füßen am Boden bleiben.“

Enes Özbek, Trainer SV Windhagen

Besser machte es der Führende der Torjägerliste in der dritten Minute der Nachspielzeit. Nach einem Hundsangener Ballverlust auf Höhe der Mittellinie setzte Windhagens Kapitän Tahsin Cetin Kandemir Angreifer Sülzen in Szene, der mit seinem neunten Saisontor Weimer beim Treffer zum 1:2 keine Abwehrchance ließ. Für die SG hatten Aßmann und Timo Dietz noch das 2:2 auf dem Fuß, aber es sollte nicht sein. „Am Ende hat uns das Quäntchen Glück gefehlt. Vielleicht haben wir nach dem Ausgleich auch zu viel gewollt. Trotz klarer Überlegenheit in der zweiten Halbzeit war das erneut ein ganz bitterer Rückschlag“, resümierte Thomas Schäfer beim Verlierer.

„Wir haben uns schnell in der Liga angepasst und die Intensität angenommen. Unser Prozess trägt nun Früchte. Aber wir müssen mit den Füßen am Boden bleiben. Heute haben wir aus dem Spiel heraus keine klaren Chancen zugelassen und uns den Lucky Punch hart erarbeitet“, war Enes Özbek beim SV Windhagen stolz auf seine Mannschaft.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth – SV Windhagen 1:2 (0:1)

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth: Weimer – Faulhaber (62. Matthey), Dietz, Steinebach, Hanke – Omotezako, Fassbender (75. Löw) – Julian Hannappel (9. Hölzenbein), Tautz, Heller (62. Aßmann) – Henkes.

SV Windhagen: Nüsse – Heßler, Kochems, Salz (68. Morina), M. Bayraktar – Kandemir, Tekin (77. Hilbers), Yoo (90.+4 . Jansen), El Mahdaoui – Busch (73. Yamanoglu), Sülzen.

Schiedsrichter: Patrick Heim (Hohenstein).

Zuschauer: 101.

Tore: 0:1 Luca Busch (43.), 1:1 Fabian Steinebach (78), 1:2 Can Sülzen (90.+3).

Besonderheit: Rote Karte für Windhagens Trainer Enes Özbek wegen Reklamierens außerhalb der Coachingzone (40.).