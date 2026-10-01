Aufsteiger Horressen zu Gast
Windhagen will inhaltliche Steigerung in Punkte wandeln
Gegen Rennerod (in Rot) hatte der SV Windhagen (in Schwarz) vergangene Woche das Nachsehen. Im Heimspiel gegen die SG Horressen
Gegen Rennerod (in Rot) hatte der SV Windhagen (in Schwarz) vergangene Woche das Nachsehen. Im Heimspiel gegen die SG Horressen soll endlich der erste Sieg gelingen.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Kann der SV Windhagen den ersten Saisonsieg feiern? Die stark aufspielenden Gäste aus Horressen haben da ein Wörtchen mitzureden. Windhagens Trainer Enes Özbek fordert Punkte von seiner Elf, die weiter unten drin steht.

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Am neunten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost trifft der noch sieglose SV Windhagen auf den starken Aufsteiger SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers. Während Windhagen bei der Niederlage in der Vorwoche mit dem Spielglück haderte, setzte Horressen mit dem 3:0-Sieg gegen Niederroßbach das nächste Ausrufezeichen.
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