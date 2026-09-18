Kluger warnt vor dem SV Windhagen legt gegen Montabaur alles in die Waagschale Jona Heck 18.09.2026, 12:00 Uhr

i Can Kandemir (in Weiß) wurde von Montabaurs Trainer Markus Kluger besonders hervorgehoben. Gegen seinen TuS wird Windhagens Nummer zehn allerdings fehlen. Manfred Böhmer/balu

Ohne Sieg im Rücken trifft der SV Windhagen in der Bezirksliga Ost auf den Tabellendritten TuS Montabaur. Während Windhagen auch ohne Top-Spieler Can Kandemir alles reinhauen will, versucht Montabaur, auswärts seine Siegesserie fortzusetzen.

Das zweite Jahr ist oftmals das schwerste. Diese alte Fußballerweisheit kann man auf den SV Windhagen in der Fußball-Bezirksliga Ost nach sechs Spieltagen anwenden. Als Aufsteiger spielte der SV in der vergangenen Saison eine enorm starke und souveräne Saison und hatte zu keiner Zeit etwas mit dem Abstieg zutun.







Artikel teilen

Artikel teilen