Ohne Sieg im Rücken trifft der SV Windhagen in der Bezirksliga Ost auf den Tabellendritten TuS Montabaur. Während Windhagen auch ohne Top-Spieler Can Kandemir alles reinhauen will, versucht Montabaur, auswärts seine Siegesserie fortzusetzen.
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Das zweite Jahr ist oftmals das schwerste. Diese alte Fußballerweisheit kann man auf den SV Windhagen in der Fußball-Bezirksliga Ost nach sechs Spieltagen anwenden. Als Aufsteiger spielte der SV in der vergangenen Saison eine enorm starke und souveräne Saison und hatte zu keiner Zeit etwas mit dem Abstieg zutun.