In der Fußball-Bezirksliga Ost mischt Aufsteiger SV Windhagen weiterhin in der Spitzengruppe mit. Gegen die weiterhin glücklose SG Müschenbach/Hachenburg setzte sich das Team von Trainer Enes Özbek mit 4:0 durch.
Lesezeit 2 Minuten
Der SV Windhagen bleibt weiterhin in der Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga Ost. Die Mannschaft von Trainer Enes Özbek gewann ihr Heimspiel gegen die SG Müschenbach/Hachenburg mit 4:0 (3:0). Damit steht der Aufsteiger nach neun Spieltagen mit 20 Punkten auf Rang fünf, allerdings nur einen Punkt hinter Relegationsplatz zwei, den aktuell die noch ungeschlagene SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod belegt.