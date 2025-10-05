Schnellstart gegen Müschenbach Windhagen erlebt furiose zwölf Minuten beim 4:0-Sieg 05.10.2025, 18:30 Uhr

i Daumen hoch: Enes Özbek freute sich über den nächsten Dreier seines SV Windhagen. Der Aufsteiger setzte sich gegen die noch sieglose SG Müschenbach mit 4:0 durch - auch dank eines optimalen Starts. Marco Rosbach

In der Fußball-Bezirksliga Ost mischt Aufsteiger SV Windhagen weiterhin in der Spitzengruppe mit. Gegen die weiterhin glücklose SG Müschenbach/Hachenburg setzte sich das Team von Trainer Enes Özbek mit 4:0 durch.

Der SV Windhagen bleibt weiterhin in der Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga Ost. Die Mannschaft von Trainer Enes Özbek gewann ihr Heimspiel gegen die SG Müschenbach/Hachenburg mit 4:0 (3:0). Damit steht der Aufsteiger nach neun Spieltagen mit 20 Punkten auf Rang fünf, allerdings nur einen Punkt hinter Relegationsplatz zwei, den aktuell die noch ungeschlagene SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod belegt.







