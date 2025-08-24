Die SG Malberg wartet nach dem Abstieg aus der Rheinlandliga weiter auf den ersten Dreier in der Bezirksliga Ost. In Windhagen schien die Hammel-Elf einem Sieg ganz nahe zu sein, doch dann belohnte sich der SV für seine gute Moral.

Punktgewinn oder Punktverlust? Wenn in der 90. Minute der Ausgleich fällt, verändert dies die Sichtweise meistens. Für den SV Windhagen bedeutete das 1:1 (0:1) gegen die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen mit Sicherheit einen Punktgewinn angesichts des späten Ausgleichs durch Muhammet Bayraktar.

„Kein Kommentar.“﻿

Florian Hammel, Trainer der SG Malberg, zum 1:1 in Windhagen﻿

„Kein Kommentar“. Diese spiegelte hingegen die Gemütslage von SG-Trainer Florian Hammel nach den 98 Minuten im Sportpark Windhagen wider. Sein Team hatte wie der sichere Sieger ausgesehen. Doch dann kam die 90. Minute, in der Bayraktar aus dem Nichts den viel umjubelten Ausgleich markierte. „Uns war klar, dass, wenn wir heute hier bestehen wollen, natürlich auch der Funke Spielglück vonnöten ist“, gestand SV-Coach Enes Özbek unumwunden ein. „Allerdings haben wir uns dieses Glück heute auch erarbeitet.“

Wobei: Glück hatten am Ende beide Teams. Allein in der Nachspielzeit gab es auf beiden Seiten hochkarätige Möglichkeiten. Während Windhagens Can Sülzen (90.+6) allein vor Nick Hammel verzog, ließen die Gäste in den letzten achten Minuten drei Hochkaräter – einschließlich Lattenknaller von Justin Nagel – liegen. Vielleicht war auch das der Grund für den einsilbigen Kommentar von Trainer Hammel. Denn seine Ansprache an die Mannschaft auf dem Platz dauerte immerhin gefühlte zehn Minuten.

Malberger Tor und Chancen vor der Pause

Begonnen hatte die Partie übrigens mit einer Ansage von Schiedsrichter Markus-Robert Pfitzmaier an den Windhagener Fannachwuchs. Die Kids hatten mit Pyro ihre Anfeuerung untermalt. „Ich kann verstehen, dass sie damit ihre Aufstiegseuphorie noch ein wenig feiern möchten, aber trotzdem habe ich sie gebeten, darauf während des Spiels zu verzichten.“

Verzichten musste Windhagen gleich auf vier Stammspieler – ein Umstand, der den zähen Start erklärt. Die Hausherren zogen sich zunächst zurück und überließen Malberg das Spielgeschehen. So agierte der Absteiger zwar feldüberlegen, aber nicht sonderlich gefährlich. Auch der Führungstreffer war eher ein Zufallsprodukt. Luca Thom (18.) hatte 20 Meter vor dem Tor halblinks den Ball erhalten, abgezogen und somit den ersten Treffer der Malberger markiert. Ein Tor, das den Gästen guttat, denn fortan setzten sie auch spielerische Akzente. Immer wieder angetrieben von Mannschaftskapitän Thom, erarbeitete sich der letztjährige Rheinlandligist bis zur Pause einige Möglichkeiten.

„Ich bin stolz auf die Jungs. Sie haben Moral bewiesen, nie aufgegeben und sich in jeden Zweikampf reingehangen. Ich habe immer an die Mannschaft geglaubt.“

Enes Özbek, Trainer SV Windhagen

Windhagen verlegte sich aufs Kontern und wäre Mitte der ersten Hälfte durch Mert Can Tekin fast zum Erfolg gekommen. Doch hier rettete Keeper Hammel mit einer starken Fußabwehr die Null in die Pause. Nach dem Wechsel das gleiche Bild. Malberg bestimmte das Spielgeschehen, verpasste es aber, Zählbares nachzulegen. Zwar landete der Ball nach einem Schuss von Sebastian Rosbach nochmals im Windhagener Tor, doch dem Treffer wurde von Schiedsrichter Pfitzmaier wegen einer Abseitsstellung zu Recht die Anerkennung verweigert.

Und wenn man vorne nicht trifft, dann klingelt es eben ab und an hinten. So wie in der 90. Minute, als sich Bayraktar ein Herz nahm, den Ball einschob und so seinen Trainer strahlen ließ. „Mit Miguel Salz, Robin Hessler, Luca Busch und Jan Hilbers mussten wir vier Leistungsträger ersetzen“, sagte Özbek. „Daher bin ich stolz auf die Jungs. Sie haben Moral bewiesen, nie aufgegeben und sich in jeden Zweikampf reingehangen. Ich habe immer an die Mannschaft geglaubt und den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass auch noch den Lucky Punch setzen, wenn sie weiter so mit Leidenschaft auftreten.“

SV Windhagen – SG Malberg 1:1 (0:1)

SV Windhagen: Nüsse – Morina, Tekin, Kochems, Kandemir – Sülzen, El Mahdaoui, Walter (57. Yamanoglu), Bayraktar (90.+5 Wilsberg) – Alt, Yoo (72. Jansen).

SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen: N. Hammel – Becker, Utsch, Bleeser, Heinen – Müller, Weber (78. Steinau), Thom, Krahn (80. Pfeiffer), Niklaus (69. Rosbach) – Nagel.

Schiedsrichter: Markus-Robert Pfitzmaier (Weitersburg).

Zuschauer: 80.

Tore: 0:1 Luca Thom (18.), 1:1 Muhammet Bayraktar (90.).