Burschwalbach unterliegt klar Wimmers Plan gegen Asbach ist rasch zerstört Thorsten Stötzer 27.10.2025, 09:26 Uhr

i Asbacher Überzahl in Ballnähe: Burgschwalbachs Mohamed Sylla musste sich zwischen dem Torschützen Jan Warmsbach (links) und Moritz Kuhn behaupten. Thorsten Stötzer

Wenn das, was ein Trainer seiner Elf mitgibt, wie geplant aufgeht, sorgt das für zufriedene Gesichter. Doch zu einem Fußballspiel gehören zwei Mannschaften, zwei Trainer und folglich zwei Matchpläne. In Burgschwalbach ging nur der des TuS Asbach auf.

Auf ganz eigene Matchpläne hatten beide Trainer gesetzt. Doch wie es das Ergebnis von 1:4 (0:4) zwischen der TuS Burgschwalbach und dem TuS Asbach in der Bezirksliga Ost andeutet, war nur eine Mannschaft damit erfolgreich. „Das war schnell erledigt“, räumte Timo Wimmer als Coach der Gastgeber ein, denn nach einer guten halben Stunde stand es 0:4 – „das ist am Plan vorbeigelaufen“.







