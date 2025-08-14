Nachbarschaftsduelle haben für die TuS Burgschwalbach in der Fußball-Bezirksliga Seltenheitswert. Zu einem Derby gastiert die Elf vom Märchenwald am Freitagabend in Hundsangen und kann dort ins Kirmesbier spucken.

Auf Derbys im klassischen Sinne muss die TuS Burgschwalbach als einziger Vertreter des Fußball-Kreises Rhein-Lahn ohnehin verzichten. Am Freitagabend steht aber ab 20 Uhr für die Rot-Schwarzen vom Märchenwald bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth die Auswärtspartie an, zu der die kürzeste Strecke zurückzulegen ist. Rund 25 Kilometer sind’s vom Stellweg zum Hundsangener Buch. Ein kreisübergreifendes Derby steht also sozusagen für die Schützlinge des Trainerduos Timo Wimmer/Tim Heimann an.

„Ich will unsere Leistung wahrlich nicht schmälern, aber bei denen fehlte gefühlt die halbe Stammformation.“

Trainer Timo Wimmer weiß den 6:1-Erfolg gegen den FC Kosova entsprechend einzuordnen.

Dass die TuS ihre Visitenkarte als erster Spitzenreiter zur Hundsänger Kirmes abgibt, wissen alle im Burgschwalbacher Lager entsprechend einzuordnen. Beim 6:1-Heimsieg gegen den FC Kosova Montabaur profitierten die Kicker von der unteren Aar maßgeblich von der jahreszeitlich bedingten personellen Misere des Gegners. „Ich will unsere Leistung wahrlich nicht schmälern, aber bei denen fehlte gefühlt die halbe Stammformation, weil die Jungs in ihrer Heimat ausgedehnte Urlaube machen“, ordnet Wimmer den Kantersieg entsprechend ein. Die drei Punkte stuft er dennoch als wertvoll ein, denn den FC Kosova sieht Wimmer auf Strecke als Mannschaft, „die sich in unseren Sphären bewegen und um den Klassenverbleib kämpfen wird“.

SG profitiert von Eisbachtaler Jugendarbeit

Da kommt am Freitagabend ein ganz anderes Kaliber auf die Burgschwalbacher zu. Denn die Kombinierten aus Hundsangen, Steinefrenz und Weroth werden wieder einmal zu den aussichtsreichsten Kandidaten gezählt, wenn es darum geht, die Titelanwärter und potenziellen Rheinlandligisten der Saison 2026/27 zu benennen. „Sie verfügen über großes Potenzial und bieten für mich den in der Breite qualitativ am besten besetzten Kader der Liga auf“, schwärmt Wimmer von der SG, in deren Reihen sehr viele Kicker stehen, die in der Eisbachtaler Talentschmiede an höhere Amateurklassen herangeführt wurden.

Bei allem gebotenen Respekt vor dem ambitionierten Kontrahenten wird die TuS aber garantiert nicht nach Hundsangen fahren, um dort zu einer besonders guten Kirmesstimmung beizutragen. „Im Fußball will man immer gewinnen“, sagt Wimmer, obwohl er seine Elf als Außenseiter ansieht. „Wir müssen schon einen verdammt guten Tag erwischen, um etwas mitnehmen zu können.“ In Anlehnung an den französischen Philosophen Jean Paul Sartre meint Wimmer: „Bei einem Fußballspiel verkompliziert sich alles durch die Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft.“ Will heißen: Die TuS wird als Underdog ihre Tugenden in die Waagschale werfen, die Räume eng machen und mit bissiger Zweikampfführung versuchen, der SG die Freude am Kombinieren zu nehmen.

Am Burgschwalbacher Kader ändert sich gegenüber der Vorwoche wahrscheinlich wenig. Elias Biebricher dürfte wegen des Verdachts auf teilweise abgerissenes Außenband noch länger ausfallen. Wimmer setzt auf den Kampf um die Plätze unter den ersten Elf. „Alle wollen spielen und sich für unsere Stammformation empfehlen.“ So wie zuletzt der 19-jährige Mohamed Sylla, der reichlich Bonuspunkte sammelte und daran anzuknüpfen gedenkt.