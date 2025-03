Williams-Noss lässt es in 18 Minuten viermal krachen

Das Duell Erster gegen Letzter ließ am ersten Spieltag nach der Winterpause keine Fragen offen. Von einer einseitigen Partie zu sprechen, wäre mit Blick auf den Wirgeser 12:0-Triumph gegen Schlusslicht SG Rheinhöhen klar untertrieben.

Wenn der aktuelle Tabellenführer einer Klasse gegen den Tabellenletzten spielt, hat es schon manches Mal eine Überraschung gegeben. Doch in der Begegnung der Bezirksliga Ost zwischen dem souveränen Spitzenreiter Spvgg EGC Wirges und Schlusslicht SG Rheinhöhen aus Dahlheim, Dachsenhausen und Prath war an eine solche zu keinem Zeitpunkt des völlig einseitigen Geschehens zu denken. Die Westerwälder wurden ihrer Favoritenrolle gegen den Aufsteiger aus dem Kreis Rhein-Lahn absolut gerecht und schickten ihren überforderten Gegner mit einer 12:0 (8:0)-Packung nach Hause.

„Dass wir hier nichts holen würden, war uns von vorneherein klar. Wirges spielt in einer anderen Liga. Zum Glück haben sie es in der zweiten Hälfte etwas gnädiger angehen lassen.“

Till Warkentin, Trainer SG Rheinhöhen

Das muntere Toreschießen ging schon früh los, als Luis Krissel eine Unachtsamkeit in der Gästedefensive nutzte und mit einem Diagonalschuss zum 1:0 ins lange Eck traf (2.). Die Elf des Trainerduos Sven und Alexander Baldus machte weiterhin viel Druck und erhöhte durch Berkan Yavuz auf 2:0 (11.). Nur eine Minute später wurde Yavuz mit einem genialen Pass von Jonas Simek bedient, doch sein Schuss ging knapp vorbei. Auf den nächsten Torjubel der EGC mussten die Zuschauer aber nicht lange warten. Verantwortlich dafür war der junge Euan Williams-Noss, der gleich viermal nacheinander traf (16., 21., 27., 33.). Seitens der Rheinhöhen-Defensive war dem aus dem Wirgeser Nachwuchs hervorgegangenen Stürmer in dieser Phase nicht beizukommen. Vor dem Pausenpfiff des gut leitenden Unparteiischen Nils Schneider trugen sich dann nochmals Berkan Yavuz und Luis Krissel mit sehenswerten Distanzschüssen in die Torschützenliste ein (37., 41.).

Schon hier blieb allerdings festzustellen, dass die Gäste zu keiner Zeit aufsteckten oder die Köpfe hängen ließen. Sie kämpften tapfer und bauten sich während des ganzen Spiels gegenseitig auf. Das betonte auch ihr Trainer Till Warkentin, der nach dem unerwarteten Rücktritt von Shayne Hunder übernommen hatte. „Meine Mannschaft ist zu jeder Zeit positiv geblieben. Dass wir hier nichts holen würden, war uns von vorneherein klar. Wirges spielt in einer anderen Liga. Zum Glück haben sie es in der zweiten Hälfte etwas gnädiger angehen lassen. Trotz der hohen Niederlage bin ich sehr zufrieden“, zog er ein durchaus positives Fazit.

Nach den Jungen treffen auch zwei Routiniers

Dass nicht nur die jüngeren Spieler Tore schießen können, zeigten auch die Routiniers Marian Kneuper und Jonas Simek. So traf Kapitän Kneuper per Kopf nach einer Ecke zum 9:0 (47.), ehe Simek einen Foulelfmeter zum 10:0 verwandelte (58.) und später den Schlusspunkt zum Endstand von 12:0 folgen ließ (88.). Zwei Minuten zuvor war Luis Krissel zum dritten Mal erfolgreich.

EGC-Torhüter Marius Schröder verlebte einen geruhsamen Nachmittag, denn er musste nicht einmal ins Spielgeschehen eingreifen. Der Wirgeser Trainer Sven Baldus sprach hinterher von einem ordentlichen Spiel seiner Mannschaft. „Wir haben den Gegner ernstgenommen, haben hoch gepresst und kamen gut hinter die Kette der Gäste. Dass wir unsere Chancen konsequent genutzt haben, ist besonders zu erwähnen“, stellte er nach Spielende zufrieden fest.

Spvgg EGC Wirges – SG Rheinhöhen 12:0 (8:0)

Spvgg EGC Wirges: Schröder – Wick, Kneuper (53. Heinz), Lewer, Krissel – Yavuz (53. Klöckner), Klein, Radermacher (53. Orani) – Simek, Euan Williams-Noss (71. Kröber), Althofen (66. Schmidt).

SG Rheinhöhen Dahlheim/Dachsenhausen/Prath: Lenz – Luca Stein, Roth, Klinger, Michael (59. Leon Stein) – Becker, Müller, Köhler, Schmidt – Lubitz, Hamm (73. Klein).

Schiedsrichter: Nils Schneider (Altenkirchen).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Luis Krissel (2.), 2:0 Berkan Yavuz (11.), 3:0, 4:0, 5:0, 6:0 Euan Williams-Noss (16., 21., 27., 33.), 7:0 Berkan Yavuz (37.), 8:0 Luis Krissel (41.), 9:0 Marian Kneuper (47.), 10:0 Jonas Simek (58., Foulelfmeter), 11:0 Luis Krissel (86.), 12:0 Jonas Simek (88.).