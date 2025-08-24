Während der TuS Asbach im dritten Spiel den zweiten Sieg landete, stehen die SF Höhr-Grenzhausen noch mit leeren Händen da. Nach der 0:3-Niederlage ist Aufbauarbeit gefragt, von Unruhe aber noch nichts zu spüren.

Es war alles angerichtet am Flürchen, nach zwei Auftaktniederlagen sollten die ersten Saisonpunkte eingefahren werden. Aber nach dem Schlusspfiff des Flutlichtspiels in der Bezirksliga Ost hatten die SF Höhr-Grenzhausen beim 0:3 (0:1) gegen den TuS Asbach auch die dritte Partie in den Sand gesetzt und verzeichnen nun einen klassischen Fehlstart in die neue Spielrunde.

„Unsere oberste Aufgabe ist es jetzt, die Mannschaft wieder aufzurichten und an dieser momentan zu hohen Fehlerquelle zu arbeiten. Dann werden sich auch die Erfolge wieder einstellen.“

Almir Ademi und Thomas Arzbach, Trainer SF Höhr-Grenzhausen

Höhrs Trainerduo Almir Ademi und Thomas Arzbach ist aber weit davon entfernt, unruhig zu werden – und das völlig zu Recht, denn Wille, Einsatz und Moral stimmten trotz der deutlichen Niederlage. „Wir sind heute mit großem Engagement aufgetreten, wurden dann vom Gegner früh kalt erwischt und haben uns im weiteren Spielverlauf zu viele individuelle Fehler geleistet“, meinten die beiden. „Unsere oberste Aufgabe ist es jetzt, die Mannschaft wieder aufzurichten und an dieser momentan zu hohen Fehlerquelle zu arbeiten. Dann werden sich auch die Erfolge wieder einstellen.“

Ihr Team begann druckvoll, war gleich hellwach und hatte schon nach fünf Minuten die erste dicke Torchance, als Max Klas mit einem gefährlichen Flachschuss aus halbrechter Position Asbachs Schlussmann Waldemar Komor zu einer Glanzparade zwang. Die Gäste zeigten sich nur zwei Minuten später auf der Gegenseite eiskalt, als sie mit ihrer ersten Torannäherung die Führung markierten. Nach einem präzise in den Strafraum gebrachten Freistoß stand der lange Fabian Eckloff im Zentrum sträflich frei und köpfte den Ball mustergültig ein (7.).

Rote Karte sorgt für massive Schwächung

Dieses frühe Tor spielte dem TuS und dem Spielsystem von Trainer Simone Floris perfekt in die Karten. Mit einem zwar stellenweise recht risikoreichen, auf Ballbesitz ausgerichteten Kurzpassspiel nahm man den Höhrern zunehmend den Schwung und gab ihnen kaum Gelegenheiten, ihren zu Beginn gezeigten Angriffswirbel fortzusetzen. Mehr noch: Bei einem 30-Meter-Freistoß -Kracher von Manuel Buda musste Höhrs Keeper Philip Gelhard sein ganzes Können aufbieten, um ein zweites Tor zu vermeiden (43.).

Auch nach dem Wechsel kamen die Sportfreunde nicht wirklich zum Zug, da die Gäste konsequent ihr System durchzogen. Zudem schwächte sich das Team von Ademi und Arzbach selbst, als Louis Zimmerschied nach einer Unsportlichkeit von Schiedsrichterin Isabella Krah mit Rot des Feldes verwiesen wurde (54.).

„Wir waren mit dem Ball brutal sicher, haben wenig zugelassen und nach vorne gute Torchancen kreiert.“

Simone Floris, Trainer TuS Asbach

In Unterzahl lief bei den Gastgebern in der Offensive nicht mehr viel. Die Asbacher verstärkten ihrerseits ihre Angriffsbemühungen mit dem Ziel, die knappe Führung auszubauen und den Auswärtssieg unter Dach und Fach zu bringen. Eckloff drückte den Ball aus kurzer Distanz im Strafraumgetümmel zum zweiten Mal über die Torlinie (60.), der eingewechselte Philipp Germscheid machte mit einem schönen Heber den Asbacher 3:0-Sieg perfekt (87.).

„Höhr war der erwartet starke Gegner, der uns alles abverlangt hat. Großes Lob an meine Mannschaft, wir waren mit dem Ball brutal sicher, haben wenig zugelassen und nach vorne gute Torchancen kreiert“, freute sich TuS-Coach Floris nach Spielende.

SF Höhr-Grenzhausen – TuS Asbach 0:3 (0:1)

SF Höhr-Grenzhausen: Gelhard – Kamtsikis (62. Knopp), Meyer, Öztürk (82. Celik), Cardona Chicaiza – M. Zimmerschied, L. Zimmerschied, Heinz (70. Reimers), Klas (58. Tasli) – Hermann, Urwer (70. Thiere).

TuS Asbach: Komor – Kowalski, Bruns (86. Limbach), Hermann, D. Buballa – Rottscheidt (75. Amelong), Kuhn, Burda, Warmsbach – Eckloff, Lorenz (46. Germscheid).

Schiedsrichterin: Isabella Krah (Elkenroth).

Zuschauer: 95.

Tore: 0:1, 0:2 Fabian Eckloff (7., 60.), 0:3 Philipp Germscheid (87.).

Besonderheit: Rote Karte für Louis Zimmerschied (Höhr-Grenzhausen) wegen Unsportlichkeit (54.).