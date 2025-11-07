Praktisch jeder Schuss ein Tor Wildes Spektakel gegen Ahrbach bei Gerhardt-Debüt 07.11.2025, 23:18 Uhr

i Torsten Gerhardt feierte einen erfolgreichen Einstand als Trainer der SG Müschenbach/Hachenburg. In einem denkwürdigen Kellerduell setzte sich sein Team mit 5:2 gegen Schlusslicht SG Ahrbach durch. Andreas Hergenhahn

Zwei Heimspiele hatte Müschenbach zuletzt unter der Regie von Interimscoach Bernd Kohlhaas gewonnen, jetzt baute der neue Trainer Torsten Gerhardt die Serie bei seinem Debüt Serie aus. Gegen Ahrbach hatte es vor allem die Anfangsphase in sich.

„Wild“ sei er gewesen, sein Einstand als Trainer der SG Müschenbach/Hachenburg, meinte Torsten Gerhardt nach dem Flutlichtspiel gegen die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod am Freitagabend. Wild, aber erfolgreich für den Mann, der erst am Montagabend als Nachfolger von Interimscoach Bernd Kohlhaas präsentiert worden war und vier Tage sowie zwei Trainingseinheiten später das Kellerduell der Bezirksliga Ost mit seinem neuen Team mit 5:2 (5:1) gewonnen ...







Artikel teilen

Artikel teilen