Der Traum von der Bezirksliga Wie Guckheim-Coach Benner die Aufstiegsrunde angeht Marco Rosbach 01.06.2026, 18:54 Uhr

i Setzt mit seiner Mannschaft auf das Kollektiv: Thomas Benner, Trainer der SG Guckheim/Kölbingen. Marco Rosbach

Neun A-Liga-Vizemeister spielen in drei regionalen Gruppen ab Mittwoch um vier oder fünf freie Plätze in der Bezirksliga. Eine davon ist die SG Guckheim/Kölbingen, die zum Auftakt bei der SG Ellingen antritt. Ein Interview mit Trainer Thomas Benner.

Mit einem Auswärtsspiel bei der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth in die Aufstiegsrunde zu starten (Mittwoch, 20 Uhr, in Straßenhaus), war für Thomas Benner vielleicht kein Wunschlos, wie er kurz nach der Ansetzung erklärte. Aber letztlich nehmen es der Trainer der SG Guckheim/Kölbingen und seine Mannschaft, wie es kommt.







Artikel teilen

Artikel teilen