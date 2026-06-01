Neun A-Liga-Vizemeister spielen in drei regionalen Gruppen ab Mittwoch um vier oder fünf freie Plätze in der Bezirksliga. Eine davon ist die SG Guckheim/Kölbingen, die zum Auftakt bei der SG Ellingen antritt. Ein Interview mit Trainer Thomas Benner.
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Mit einem Auswärtsspiel bei der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth in die Aufstiegsrunde zu starten (Mittwoch, 20 Uhr, in Straßenhaus), war für Thomas Benner vielleicht kein Wunschlos, wie er kurz nach der Ansetzung erklärte. Aber letztlich nehmen es der Trainer der SG Guckheim/Kölbingen und seine Mannschaft, wie es kommt.