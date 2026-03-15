Später Ausgleich per Elfmeter Westerburgs Plan geht in Hundsangen zu 99 Prozent auf René Weiss 15.03.2026, 19:31 Uhr

i Der Moment, in dem Westerburgs Traum vom Auswärtssieg in Hundsangen doch noch platzte: Masaya Omotezako verwandelte in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Gästekeeper Jonathan Kloft konnte nur hinterherschauen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Gegen Westerburg hatte Hundsangen nach dem 0:6 der Hinrunde einiges gutzumachen. Dass sie das wollte, demonstrierte die Elf von Thomas Schäfer vor der Pause mit spielerischer Klasse – nutzte aber ihre Chancen nicht. Das hätte sich fast gerächt.

Wenn es diese 90. Minute nicht gegeben hätte, wäre Christian Hartmann wohl rundum zufrieden gewesen. So musste der Trainer der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod nach dem Auswärtsspiel seines Teams in der Fußball-Bezirksliga Ost bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth dann doch Abstriche machen und kam nach dem 1:1 (0:0) zu dem Ergebnis: „Unser Plan ist zu 99 Prozent aufgegangen.







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