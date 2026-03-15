Später Ausgleich per Elfmeter
Westerburgs Plan geht in Hundsangen zu 99 Prozent auf
Der Moment, in dem Westerburgs Traum vom Auswärtssieg in Hundsangen doch noch platzte: Masaya Omotezako verwandelte in der 90. M
Der Moment, in dem Westerburgs Traum vom Auswärtssieg in Hundsangen doch noch platzte: Masaya Omotezako verwandelte in der 90. Minute einen Foulelfmeter zum 1:1. Gästekeeper Jonathan Kloft konnte nur hinterherschauen.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Gegen Westerburg hatte Hundsangen nach dem 0:6 der Hinrunde einiges gutzumachen. Dass sie das wollte, demonstrierte die Elf von Thomas Schäfer vor der Pause mit spielerischer Klasse – nutzte aber ihre Chancen nicht. Das hätte sich fast gerächt.

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Wenn es diese 90. Minute nicht gegeben hätte, wäre Christian Hartmann wohl rundum zufrieden gewesen. So musste der Trainer der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod nach dem Auswärtsspiel seines Teams in der Fußball-Bezirksliga Ost bei der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth dann doch Abstriche machen und kam nach dem 1:1 (0:0) zu dem Ergebnis: „Unser Plan ist zu 99 Prozent aufgegangen.

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