Nach drei Siegen zu Saisonbeginn hat es Aufsteiger SG Guckheim nun zum zweiten Mal in Folge erwischt. Dass es diese Niederlage ausgerechnet am Kirmeswochenende im Derby gegen Nachbar Westerburg setzte, schmerzte umso mehr.
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Die Bezirksliga Ost ist weiterhin ein Publikumsmagnet. Im Kirmesspiel der SG Guckheim/Kölbingen gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod konnten 400 Besucher beim 0:3 (0:1) miterleben, wie der Favorit seinen guten Lauf bestätigte und der Aufsteiger auf den harten Boden der Realität aufschlug.