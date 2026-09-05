Hartmann-Elf beherrscht Derby Westerburgs Männer mischen Guckheimer Kirmesjugend auf Marco Rosbach 05.09.2026, 22:21 Uhr

i Die SG Westerburg (blaue Trikots, von links Tim Buchmann, Julian Jung und Lars Hendrik Jung) dominierte das Derby in Guckheim und überwand Fabien Rueth, den Keeper der Einheimischen, gleich dreimal. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Nach drei Siegen zu Saisonbeginn hat es Aufsteiger SG Guckheim nun zum zweiten Mal in Folge erwischt. Dass es diese Niederlage ausgerechnet am Kirmeswochenende im Derby gegen Nachbar Westerburg setzte, schmerzte umso mehr.

Die Bezirksliga Ost ist weiterhin ein Publikumsmagnet. Im Kirmesspiel der SG Guckheim/Kölbingen gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod konnten 400 Besucher beim 0:3 (0:1) miterleben, wie der Favorit seinen guten Lauf bestätigte und der Aufsteiger auf den harten Boden der Realität aufschlug.







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