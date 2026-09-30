Sportfreunde wollen nachlegen Westerburgs „heißer Oktober“ beginnt in Höhr Moritz Hannappel 30.09.2026, 18:30 Uhr

i Im April diesen Jahres siegten die Sportfreunde Höhr-Grenzhausen am 27. Spieltag der abgelaufenen Saison mit 3:0 gegen die SG Westerburg. Jaider Cardona Chicaiza (links) erzielte dabei das zwischenzeitliche 1:0. Auf ihn werden Tom Holzhäuser (rechts) und seine Verteidigerkollegen ein besonderes Augenmerk legen müssen. Andreas Hergenhahn

Ist der Knoten bei den Sportfreunden nach dem 7:0-Auswärtserfolg in Burgschwalbach geplatzt? Zumindest soll nun auch der erste Heimsieg der Bezirksliga-Saison endlich folgen. Dagegen stemmt sich die SGW, der ein knackiger Oktober bevorsteht.

Am 9. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost treffen am Samstag, 17.30 Uhr, „Am Flürchen“ in Höhr-Grenzhausen zwei Mannschaften aufeinander, die in der Vorwoche einiges für das eigene Selbstvertrauen getan haben. Da wären zum Beispiel die gastgebenden Sportfreunde, die den TuS Burgschwalbach mit 7:0 abservierten.







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