Ist der Knoten bei den Sportfreunden nach dem 7:0-Auswärtserfolg in Burgschwalbach geplatzt? Zumindest soll nun auch der erste Heimsieg der Bezirksliga-Saison endlich folgen. Dagegen stemmt sich die SGW, der ein knackiger Oktober bevorsteht.
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Am 9. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Ost treffen am Samstag, 17.30 Uhr, „Am Flürchen“ in Höhr-Grenzhausen zwei Mannschaften aufeinander, die in der Vorwoche einiges für das eigene Selbstvertrauen getan haben. Da wären zum Beispiel die gastgebenden Sportfreunde, die den TuS Burgschwalbach mit 7:0 abservierten.