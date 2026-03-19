Am letzten Heimspiel sollen sich die Mannen von Trainer Christian Hartmann nicht orientieren. Die Leistung in der Vorwoche passte schon eher. Nun steht bereits das dritte Aufeinandertreffen zwischen der beiden SGs in dieser Spielzeit an.
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Duell zweier Tabellennachbarn in der Westerburger netclusive Arena: Am Sonntag, 14.30 Uhr, empfängt die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod in der Bezirksliga Ost die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod. Beide Teams wollen dabei auf die Leistung aus der Vorwoche aufbauen, auch wenn es weder für die einen (Westerburg spielte Remis), noch für die anderen (Lautzert unterlag Primus Betzdorf) drei Punkte gab.