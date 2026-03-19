Letzter Sieg am 4. Oktober Westerburgs Heim-Durststrecke soll gegen Lautzert enden Moritz Hannappel 19.03.2026, 10:30 Uhr

i David Gläser (in Weiß) und die SG Westerburg wollen gegen die SG Lautzert wieder so entschlossen zur Sache gehen, wie beim ärgerlichen Last-Minute-Remis gegen die SG Hundsangen (in Rot Julian Hannappel). Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Am letzten Heimspiel sollen sich die Mannen von Trainer Christian Hartmann nicht orientieren. Die Leistung in der Vorwoche passte schon eher. Nun steht bereits das dritte Aufeinandertreffen zwischen der beiden SGs in dieser Spielzeit an.

Duell zweier Tabellennachbarn in der Westerburger netclusive Arena: Am Sonntag, 14.30 Uhr, empfängt die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod in der Bezirksliga Ost die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod. Beide Teams wollen dabei auf die Leistung aus der Vorwoche aufbauen, auch wenn es weder für die einen (Westerburg spielte Remis), noch für die anderen (Lautzert unterlag Primus Betzdorf) drei Punkte gab.







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