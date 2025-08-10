Rheinlandliga-Absteiger SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod zeigte im Heimspiel gegen den FC Borussia Niederroßbach, dass auch dieses Jahr wieder mit ihnen zu rechnen ist, wenn es um den Meisterschaftskampf geht.

Mit einem überraschend deutlichen 5:1 (3:0)-Heimsieg im Nachbarschaftsduell gegen den FC Borussia Niederroßbach legte die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod in der Fußball-Bezirksliga Ost einen nahezu perfekten Start hin. „Ich bin optimistisch, wir haben einen guten Plan", war Trainer Christian Hartmann beim Rheinlandliga-Absteiger vor Spielbeginn positiv gestimmt.

Seine SG nahm sofort das Heft in die Hand, lief hoch an und erstickte die Spieleröffnung des Gegners im Keim. Schon nach vier Minuten zwang Albert Kudrenko Jan Klöckner, den Ex-Westerburger im Tor der Niederroßbacher, zu einer ersten Prüfung. Bei den Gästen mangelte es eine Halbzeit lang an Mentalität und Körpersprache. Dennoch besaß der FC nach einer Viertelstunde sogar die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Philipp Röder hatte für Torjäger David Quandel durchgesteckt, der an Jonathan Kloft im Westerburger Kasten scheiterte. Im direkten Gegenzug rappelte es auf der anderen Seite. Tom Luca Gros traf nach Abstimmungsproblemen bei den Gästen überlegt zum 1:0 ins Schwarze.

Westerburgs Gefahr nach Standards

Auch im weiteren Verlauf deckten die Einheimischen immer wieder Geschwindigkeitsdefizite in der Hintermannschaft des Lokalrivalen auf. So fehlte auch beim 2:0 in der Entstehung bei FC-Torwart Klöckner im Herauslaufen die Entschlossenheit, als er letzten Endes David Gläser nur unsanft stoppen konnte. Den fälligen Elfer verwandelte Tobias Schnabel zur Doppelführung (23.). Beim späteren Verlierer war zu erkennen, dass fehlende Schlüsselspieler wie Lukas Blech (Hüftbeuger) und Alexander Haller (Rückenprobleme) nicht adäquat zu ersetzen sind.

Einziger Lichtblick beim FC war der junge Lasse Elias Theis, der etwas Struktur reinbrachte. Ansonsten verlief die erste Halbzeit aus Sicht der Gäste absolut enttäuschend. „Schneller gegen den Ball agieren. Das dauert zu lange", war Metin Kilic sichtlich unzufrieden mit der Leistung seiner Schützlinge. Tatsächlich genoss Westerburg schon bei der Ballannahme zu viele Freiheiten, während die Aktionen beim FC durchsichtig und unpräzise verliefen. Nach einer Eckenfinte erhöhte Lars-Hendrik Jung gegen seine Ex-Kollegen auf 3:0 (39.). Kurz nach der Pause sorgte Kapitän David Gläser auf Ecke Kudrenkos mit dem 4:0 für die Vorentscheidung (49).

„Wie im letzten Jahr auch, haben wir einen klassischen Fehlstart hingelegt.“

Metin Kilic, Trainer FC Borussia Niederroßbach

Bei deutlicher Führung ließen es die Hausherren nun ruhiger angehen. Fortan waren die Gäste besser drin, fanden aber gegen verwaltende Gastgeber vorne keine Lösungen. Lediglich nach ruhenden Bällen blitzte hier und da Gefahr auf. Nach David Quandels direktem Freistoß hielt Keeper Kloft seinen Kasten noch sauber (52.). Gegen den Elfmeter-Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1 durch Philipp Röder war er nach einer Stunde jedoch machtlos. Der FC Niederroßbach setzte nach und schöpfte noch einmal Mut. Das letzte Tor des Tages fiel jedoch auf der Gegenseite. Abermals nach einer Ecke, diesmal von Pascal Kreckel getreten, köpfte Joker Ricardo Bartoschek zum 5:1-Endstand ein (76.).

„Wie im letzten Jahr auch haben wir einen klassischen Fehlstart hingelegt. Westerburg war einfach galliger. Wir kamen gar nicht ins Spiel rein. Mit mehr Motivation haben wir im zweiten Durchgang mehr Spielanteile erzielt. Der Gegner hat es aber gut gemacht", musste Metin Kilic den Dämpfer erst einmal verdauen. „Mit unserer Herangehensweise waren wir außerordentlich effektiv. Wir haben drei Tore aus Ecken erzielt. Zudem hatten wir fünf unterschiedliche Torschützen", lobte Christian Hartmann die Flexibilität seiner Angreifer.

SG Westerburg/G./W. – FCB Niederroßbach 5:1 (3:0)

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod: Kloft – Henry, L. H. Jung, J. Jung, A. Ebers (82. Heep) – Werner (73. Ries) – Kreckel, Kudrenko (62. J. Ebers) – Schnabel. D. Gläser (87.Mohr), Gros (55. Bartoschek).

FC Borussia Niederroßbach: Klöckner (38. Kiefer) – Künkler, Maxaner, Sinanovic, Erol (46. Christian) – Walkenbach (60. Altuntas) – Reichmann (79. Becker), Theis, Sucu (75. Schumann), Röder – Quandel.

Schiedsrichter: Erhan Gümüs (Siershahn).

Zuschauer: 130.

Tore: 1:0 Tom Luca Gros (16.), 2:0 Tobias Schnabel (23., Foulelfmeter), 3:0 Lars-Hendrik Jung (39.), 4:0 David Gläser (49.), 4:1 Philipp Röder (60., Foulelfmeter), 5:1 Ricardo Bartoschek (76.).